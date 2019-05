Zamora y Mineiro se animan por un billete a la Copa Sudamericana

Caracas, 6 may (EFE).- El Zamora venezolano y el Atlético Mineiro brasileño ya no tienen opciones para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero su duelo del martes por la última fecha del Grupo E no será un mero trámite ya que está en liza un billete a la segunda fase de la Sudamericana.



Justo por ello el entrenador del conjunto local, Alí Cañas, reservó a varios de los titulares en su triunfo por 0-2 en casa del Aragua por la decimoséptima fecha del Torneo Apertura de Venezuela, donde marcha en el noveno puesto a falta de dos jornadas.



Con la plantilla completa y descansada -jugó por liga el viernes- el Zamora aspira salir con buen pie del trance ante su hinchada, que le ha visto romper dos malas rachas en los últimos 30 días: ganar en la Libertadores después de 17 derrotas seguidas y sumar completo en la cancha del Aragua por primera vez en casi seis años.



El Zamora y el 'Galo' cierran su zona en la Libertadores con tres enteros cada uno, pero el equipo venezolano es dueño de la tercera plaza por su mejor diferencia de goles.



Así la presión parece estar del lado del Atlético Mineiro, necesitado de los tres puntos para quedarse con el premio de consuelo que supone el billete a Sudamericana.



Con todo, los brasileños llegan a Venezuela con desgaste al haber priorizado el campeonato local, y es probable que el entrenador Rodrigo Santana opte por un equipo mixto entre habituales y suplentes.



"Sabemos que hay jugadores que se han entregado bastante y no tendrían condiciones de jugar en Venezuela. Entonces, contamos con la fuerza del colectivo, con lo que tenemos de mejor y esperamos salir de allí con la victoria y la clasificación para la Sudamericana", aseguró Santana antes de partir a Venezuela.



Entre las dudas del director técnico brasileño están usar a Terans en sustitución de Maicon Bolt y a Vinicius por Nathan.



Maicon y Vinicius ya le anotaron al Zamora en la tercera fecha, cuando el Mineiro consiguió una espectacular remontada y derrotó en Belo Horizonte por 3-2 al equipo venezolano tras haberse ido al descanso abajo por 0-2, lo que significó su único triunfo en esta campaña de Libertadores.



Este choque tendrá como telón de fondo la crisis política y económica que atraviesa Venezuela, que se intensificó la semana pasada cuando un grupo de militares se alzó contra el Gobierno de Nicolás Maduro y cuatro personas murieron en las manifestaciones posteriores.



- Alineaciones probables:



Zamora: Joel Graterol; Carlos Castro, Kevin de la Hoz, Ignacio González, Mayker González; Gustavo Rojas, Óscar Hernández, Pedro Ramírez, Jader Maza, Erickson Gallardo; y Guillermo Paiva.



Entrenador: Alí Cañas.



Atlético Mineiro: Cleiton; Patric, Réver, Igor Rabello, Fábio Santos; Adilson, Jair, Nathan (o Vinícius); Luan, Maicon Bolt (o Terans) y Alerrandro.



Entrenador: Rodrigo Santana.



Árbitro: el colombiano Carlos Herrera Bernal. Será asistido por sus compatriotas Alexander Guzmán y Dionisio Ruiz.



Estadio: Agustín Tovar "La Carolina" del estado de Barinas (oeste)



Hora: 18.15 locales (22.15 GMT)