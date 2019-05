Carbonero: "Iker está muy bien, tranquilo en casa y muy relajado"

Ibiza, 9 may (EFE).- La presentadora y mujer de Iker Casillas, Sara Carbonero, ha asegurado este jueves en Ibiza que el futbolista está "muy bien, tranquilo en casa, muy relajado y recibiendo muchas visitas".



Carbonero, que se ha traslado hasta Ibiza para asistir a un acto promocional de Calzedonia, ha querido dar un mensaje de "normalidad".



"Sentía que tenía que estar aquí y él ha sido el primero que me ha animado a que viniera porque está todo muy bien", ha dicho la mujer del portero, aunque ha asegurado que permanecerá en la isla las horas "mínimas y precisas".



Tras el infarto agudo de miocardio que sufrió Casillas la pasada semana, la comunicadora ha asegurado que estas situaciones sirven "para relativizar y no enfadarse por tonterías".



Aún así, ha dicho que no se debe coger "miedo". "Es ser consciente de que un día está aquí y otro día no, pero eso de viajar o trabajar menos, no", ha apuntado.



En cuanto a la recuperación del portero español, Carbonero ha apuntado que aún está "asimilando" lo que sucedió, "pero le han dicho que va a tener una vida 100% normal".



Por último, la presentadora ha dicho que Iker es un "buen paciente" y "no se queja demasiado; por ahora no está dando nada de guerra", ha finalizado.