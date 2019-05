Penúltima jornada y todo por decidir: liderato, descensos y puestos europeos

Lisboa, 9 may (EFE).- La Liga de Portugal comienza mañana viernes su penúltima jornada y aún está todo por decidir, ya que Benfica y Oporto luchan por el título liguero, Vitória de Guimaraes y Rio Ave por los puestos de Liga Europa y seis equipos pugnan por abajo por mantener la permanencia.



Por arriba, la ventaja la tiene el Benfica, que a falta de dos jornadas tiene 81 puntos, dos más que el Oporto.



Los encarnados juegan el domingo contra el potente Rio Ave, séptimo clasificado con 42 puntos y al que sólo le vale la victoria para seguir optando a puestos UEFA.



Dos horas y media antes del encuentro del Benfica jugará el Oporto, en casa de los insulares del Nacional.



Si el Oporto empata o pierde, el Benfica se podría proclamar vencedor de la Liga de Portugal.



De lo contrario, habría que esperar a la última jornada para conocer el líder luso.



Sin embargo, el Oporto no puede permitirse ningún pinchazo en esta trigésimo tercera jornada, ya que el Sporting está a seis puntos de los dragones y la última jornada se enfrentan, precisamente, el Oporto y el Sporting de Portugal.



En Portugal, la segunda plaza de la tabla da acceso a la fase previa de Liga de Campeones, por lo que el conjunto portista tiene un doble objetivo: mirar al título liguero y, a su vez, asegurar puesto de Liga de Campeones.



El Sporting de Portugal recibe esta jornada a un muy necesitado Tondela, club que preside el exfutbolista español David Belenguer y que es antepenúltimo en la tabla con 31 puntos, por lo que, de concluir así, sería uno de los tres conjuntos que descenderían.



Por abajo, Portimonense (36 puntos), Vitória de Setúbal (36), Cahves (32(), Tondela (31) y Nacional (28) lucharán hasta la última jornada por eludir el descenso.



Incluso, la última jornada puede ser una final para Tondela y Chaves, que se enfrentarán en un partido donde se podría decidir la permanencia de uno de los dos, en función del resultado que obtengan en esta penúltima jornada.



Los puestos de acceso a Liga Europa, que son tres para la Liga de Portugal, ya lo tienen asegurado el Sporting y el Braga, tercero y cuarto, respectivamente.



Sin embargo, el quinto clasificado, el Moreirense (49 puntos), no podrá jugar la Liga Europa, ya que no se inscribió a tiempo, debido a que es un club modesto que no pensaba que podría quedar tan arriba.



De esta manera, el último puesto de acceso a la UEFA se lo disputarán el Vitória de Guimaraes (6º con 46 puntos) y el Rio Ave (7º con 42 puntos).



Esta trigésimo tercera jornada comenzará este viernes con el partido que disputarán el Desportivo das Aves y el Moreirense.



- Partidos de los 33ª Jornada :



. Viernes 10 mayo



Aves - Moreirense 21.30



. Sábado 11 mayo



Santa Clara - Feirense 15.30



Portimonense - Maritimo 15.30



Boavista - Braga 19.00



Sporting - Tondela 21.30



. Domingo 12 mayo



Chaves - Vitoria Setúbal 16.00



Vitoria Guimaraes - Belenenses 16.00



Nacional - Oporto 18.30



Rio Ave - Benfica 21.00



Hora CET (-2 GMT).



Carlos García.