1-0. Godoy Cruz pasa a octavos y deja sin nada a Universidad de Concepción

Buenos Aires, 9 may (EFE).- El Godoy Cruz argentino se clasificó este jueves para los octavos de final de la Copa Libertadores como segundo del Grupo C al vencer en su estadio por 1-0 a la Universidad de Concepción chilena, que terminó en la última posición y no podrá jugar ni siquiera la Copa Sudamericana.



Ángel González, a los 24 minutos, marcó el único gol del encuentro correspondiente a la sexta y última jornada de la fase de grupos.



En el tiempo añadido se formó un tumulto y varios jugadores de ambos equipos se empujaron, insultaron y amagaron con golpearse, por lo que el árbitro, el brasileño Wilton Sampaio, expulsó a Fabián Henríquez del equipo local y a Patricio Rubio del visitante.



Con este resultado, el Olimpia paraguayo (primero) y Godoy Cruz (segundo) se clasificaron para los octavos de final con nueve puntos cada uno.



Tercero, con siete unidades, quedó el Sporting Cristal peruano, que jugará la Copa Sudamericana.



En el último lugar quedó la Universidad de Concepción, con seis enteros.



Ambos equipos saltaron al campo con la certeza de que una victoria los depositaría en los octavos de final de la Copa Libertadores.



A los 24 minutos, Juan Martín Lucero cabeceó tras un centro desde la derecha, pero el portero Cristian Muñoz logró desviar la pelota y el balón le cayó en el pie a González, quien lo empujó a la red para poner el 1-0.



Poco antes, González tuvo una oportunidad clara de anotar, pero definió desviado.



Tras el gol, el Tomba presionó aún más y estuvo cerca de conseguir otro tanto con un remate de larga distancia de Valentín Burgoa.



La más clara para la Universidad de concepción fue un cabezazo de Patricio Rubio a los 39 minutos que se fue rozando el poste derecho del portero.



A los 53 se dio una jugada insólita: un remate de Lucero con destino de gol pegó en el taco de Burgoa, que no llegó a moverse, y se fue desviado.



Los locales estuvieron sólidos, firmes en la marca y precisos en los pases.



La Universidad de Concepción, por su parte, realizó rápidas transiciones de defensa a ataque que no llegaban a concluir de manera fructífera por imprecisiones en el último pase.



A ocho minutos del final Miguel Merentiel, que había ingresado poco antes, desperdició un mano a mano ante el portero visitante.



Sobre el final, Godoy Cruz estuvo más cerca del segundo que la Universidad de Concepción del primero.



Francisco Bozán mandó al campo a los delanteros José Huentelaf y Stefan Pino, pero ellos tampoco lograron convertir.



- Ficha técnica:



1. Godoy Cruz: Roberto Ramírez, Jalil Elías, Diego Viera, Tomás Cardona, Agustín Aleo; Ángel González (m.90, Facundo Barboza), Kevin Gutiérrez (m.72, Luciano Abecasis), Juan Andrada, Fabián Henríquez, Valentín Burgoa (m.78, Miguel Merentiel); y Juan Martín Lucero.



Entrenador: Lucas Bernardi.



0. Universidad de Concepción: Cristian Muñoz; Guillermo Pacheco (m.85, José Huentelaf), Hans Martínez, Gustavo Mencia, Germán Voboril; Nicolás Orellana, Josepmir Ballón, Alejandro Camargo (m.83, Stefan Pino), Fernando Cordero (m.59, Luis Figueroa), Hugo Droguett; y Patricio Rubio.



Entrenador: Francisco Bozán.



Gol: 1-0, m.24: Ángel González.



Árbitro: el brasileño Wilton Sampaio. Expulsó a Patricio Rubio (minuto 95), de la Universidad de Concepción, y a Fabián Henríquez (minuto 95), del Godoy Cruz. No hubo amonestados.



Incidencias: partido de la sexta y última jornada del Grupo C de la Copa Libertadores jugado en el estadio Malvinas Argentinas, de la provincia de Mendoza, ante unos 8.000 espectadores.