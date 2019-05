Barça-Getafe con la Champions de fondo y tercer billete a Segunda en juego

Madrid, 10 may (EFE).- La reaparición en casa del Barcelona tras su adiós a la Liga de Campeones ante el Getafe, que tiene ansia por asegurar la cuarta plaza, y la del Valencia después de despedirse de la Liga Europa son parte de la incógnitas de la jornada, que ofrecerá un nuevo asalto para evitar el último billete a Segunda.



La penúltima fecha de LaLiga Santander, con horario unificado el domingo 12 a las 18.30 horas, mantendrá alicientes tanto para la parte alta como para la baja de la tabla. En ésta Girona, Valladolid y los tres clubes que les preceden con 40 puntos, Levante, Villarreal y Celta, tratarán de sumar para evitar un descenso que ya ha condenado a Huesca y Rayo Vallecano.



Lleno de interés arrancará el duelo del Barcelona, ya coronado campeón y aún con opción de lograr otro título si gana la final de Copa al Valencia, especialmente por cómo recibirá la afición al equipo de Ernesto Valverde después de la inesperada eliminación de la Liga de Campeones hace días en Liverpool con remontada inglesa.



Tras la derrota de la jornada pasada en Vigo (2-0) y sin el uruguayo Luis Suárez, operado hace 24 horas de menisco, el Barça tendrá enfrente además a un equipo que necesita los tres puntos porque con ellos va su pasaporte a la Champions 2019-2020.



El once de José Bordalás, equipo revelación de esta temporada, no quiere dejar pasar la oportunidad y llegará al Camp Nou con una victoria en su más reciente partido contra el Girona (2-0), aunque con la presión de Valencia y Sevilla, que le siguen a 3 puntos.



Los de Marcelino García Toral tienen aún 48 horas para reponerse de su derrota ante el Arsenal y quedarse fuera de la final de la Liga Europa y retomar la pelea por el pasaporte para la Liga de Campeones, que pasa por una victoria sobre el Alavés.



Los vitorianos solo tienen en juego su puesto en la tabla final. Ahora mismo son décimos, empatados a puntos con Real Sociedad y Espanyol (47), y llevan sin ganar desde la Jornada 28.



El Sevilla se suma a la disputa por el último puesto disponible en la primera competición europea y debe visitar al Atlético en el Wanda Metropolitano, donde la confirmación del adiós de Diego Godín al término de la temporada seguro que tiene réplica entre la afición.



El Atlético del 'Cholo' Simeone y el Sevilla de Joaquín Caparrós intentarán volver a la senda del triunfo, tras encajar tres goles y no marcar el último fin de semana ante Espanyol y Leganés, respectivamente.



El Real Madrid visitará a la Real Sociedad, octavo en la tabla, dispuesto a cumplir con la historia ya que los donostiarras solo han ganado en su casa a los blancos una vez en los últimos diez años y fue en 2014.



Con el impulso anímico de la imagen dada la jornada pasada y su victoria sobre el Villarreal, los de Zinedine Zidane quieren recortar los 6 puntos que les saca el Atlético de Madrid.



Por abajo la pelea se presenta dura para mantener incompleto el trío de descendidos.



El Real Valladolid visitará al Rayo Vallecano, con 38 puntos y a 3 del Girona, que ahora mismo se encuentra en la zona roja. Los de Sergio González sumaron un valioso triunfo hace una semana frente al Athletic de Bilbao en su casa y otra victoria sería una inyección de oxígeno a la espera del resultado del Girona.



Después de perder ante el Getafe, el once catalán no puede permitirse errores si no quiere depender de otros. Recibirá al Levante, que le aventaja en 3 puntos y que tampoco tiene licencia para derrochar puntos, situación similar a la del Celta, que visitará San Mamés con algo más oxígeno tras haber ganado al Barça.



LaLiga Santander (37a jornada)



------------------------------



Domingo 12-May



18.30h Athletic Club Bilbao - RC Celta



18.30h Atlético de Madrid - Sevilla FC



18.30h FC Barcelona - Getafe CF



18.30h Real Betis - SD Huesca



18.30h Girona FC - Levante UD



18.30h Rayo Vallecano - Real Valladolid



18.30h Valencia FC - Deportivo Alavés



18.30h Villarreal CF - SD Eibar



18.30h CD Leganés - RCD Espanyol



18.30h Real Sociedad - Real Madrid.