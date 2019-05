Gil Marín: ´La final de la Champions será un éxito que verán 300 millones´

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, aseguró en un acto con la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, que la final de la Liga de Campeones que se disputará el 1 de junio en el estadio Wanda Metropolitano será "un éxito" que verán 300 millones de personas a través de televisión.

"No tenemos duda de que será un éxito, lo verán 300 millones de personas, tendremos 100.000 visitantes en tres días en Madrid, con un impacto económico directo de más de 50 millones de euros", dijo este martes el máximo accionista del Atlético, en una visita al estadio con la alcaldesa y el presidente del club, Enrique Cerezo.

Gil Marín aseguró que esta final, que disputarán el Liverpool y el Tottenham ingleses, "construye marca Madrid y marca España", por lo que tanto el club como la corporación municipal deben sentirse "orgullosos de que esto sea una realidad" y que Madrid el 1 de junio sea "el epicentro de toda la información deportiva del mundo".

En este sentido, el máximo accionista del club rojiblanco, agradeció al ayuntamiento madrileño su colaboración para conseguir esta final, que en origen era "un proyecto de dos locos que pretendían organizar algo casi imposible", dijo Gil Marín, ya que cuando solicitaron la final el Wanda Metropolitano estaba en obras.

Para la elección del estadio rojiblanco, inaugurado el 16 de septiembre de 2017 con un partido Atlético de Madrid-Málaga, para albergar esta final fue necesario el "apoyo incondicional del Ayuntamiento", que conformó junto al club rojiblanco un grupo de trabajo que ha recibido la enhorabuena de la UEFA, según Gil Marín.

El máximo accionista del Atlético mostró el estadio y el avance de las obras de acondicionamiento de sus exteriores a Manuela Carmena, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible José Manuel Calvo y a la concejala del distrito de San Blas-Canillejas, Marta Gómez.

Tras ese recorrido, aseguró que el club pretende convertir los alrededores del estadio en "el mejor centro deportivo de Europa", con un millón de metros cuadrados de superficie y once campos de fútbol, cuya actividad beneficie a los habitantes de los distritos cercanos.

"Es una ciudad no solo para los seguidores del Atlético sino para todos los madrileños", aseguró el consejero delegado del Atlético.

La alcaldesa de Madrid aseguró que se siente "orgullosa" de tener un club como el Atlético en la ciudad y dijo que le une con el club rojiblanco "el afán de hacer siempre en Madrid lo mejor", como esta final de la Liga de Campeones, que definió como "un sueño".

"Estamos seguros de que va a ser un éxito extraordinario, el mayor partido de fútbol de clubes, el mayor espectáculo que verá todo el mundo, esto nos hace saber que vamos por buen camino", añadió Carmena, que agradeció su esfuerzo al Atlético.

Por su parte, el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, manifestó el "gran orgullo" que supone para el club ser sede de la final de una competición que "que todos consideran que es lo máximo que hay en el deporte y el fútbol".

"Una final no se juega todos los años, nosotros sí la hemos jugado algunos años, pero bueno. Este año tenemos la mala suerte de que no la podemos jugar, pero venga quien venga, son dos equipos ingleses, serán bien recibidos", añadió Enrique Cerezo, que espera una final "buena, bonita y limpia", en la que no haya "ningún problema" para la ciudad.