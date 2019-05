Nicaragua anuncia su primer amistoso de su historia contra Argentina

Managua, 15 may (EFE).- La Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) anunció este miércoles que la selección nacional de Nicaragua jugará por primera vez en su historia un partido amistoso contra la de Argentina, el 7 de junio próximo.



"Este partido va a ser el 7 de junio, va a ser en la ciudad de San Juan (oeste) entre la selección A de Argentina y la selección A de Nicaragua", informó el presidente de la Fenifut, Manuel Quintanilla, en conferencia de prensa.



El partido será histórico para Nicaragua, un país de tradición beisbolera, ya que por primera vez su selección se enfrentará a una de las mejores del mundo.



"Para Nicaragua es una gran bendición, para los jugadores, tener esta oportunidad, porque es una vitrina a todo el mundo", dijo el seleccionador de Nicaragua, el costarricense Henry Duarte.



"Nicaragua ha ido creciendo, lógicamente no vamos a decir que le va a ganar a Argentina... Los muchachos tienen un gran reto, yo pienso que no podemos ser pesimistas, tampoco tan eufóricos o tan optimistas, pero que un buen juego se puede hacer, no lo veo muy lejos", agregó Duarte.



Quintanilla afirmó que, si bien los organizadores no garantizaron que Lionel Messi salte al campo de San Juan, aseguraron que todos los jugadores que Argentina pondrá en el césped ante Nicaragua serán los que representarán al país sudamericano en la Copa América de Brasil.



Por su parte, Nicaragua también irá con su selección mayor, ya que tomarán el partido de Argentina como uno de entrenamiento de cara a la Copa Oro, en la que comenzará su participación contra Costa Rica el 16 de junio próximo.



El amistoso contra Argentina se ha confirmado un año después del fracaso del primer intento, cuando Nicaragua anunció el encuentro sin que estuviera asegurado.



Para demostrar que esta vez es real, Quintanilla mostró el contrato firmado, detalló que Nicaragua no pagará ni recibirá dinero por el encuentro, y que la organizadora World Eleven correrá con todos los gastos.



El presidente de la Fenifut también informó que Nicaragua negocia un amistoso con la selección mayor de Paraguay, que podría darse entre el 9 y el 11 de junio.



Nicaragua tomaría el amistoso con Paraguay a pesar del compromiso con la Copa Oro, debido a la importancia de la selección sudamericana, señaló Duarte.



Aunque Nicaragua es un país más conocido por sus campeones mundiales de boxeo que por su afición al fútbol, su nivel ha mejorado en los últimos años, y en junio asistirá a Estados Unidos para jugar su segunda Copa Oro.