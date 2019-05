Ray Lóriga: "Me molestan los futbolistas que fingen"

El escritor español Ray Lóriga, premio Alfaguara del año 2017, aseguró hoy sentir una molestia como hincha del fútbol al ver los jugadores que fingen para sacar ventaja, a los cuales si pudiera sancionaría por falta de juego limpio.



"Me molestan los futbolistas que fingen, me parece feo cuando les rozan y ponen una mano en la cara y se tiran al sueño a llorar; igual los piscinazos. Buscar el contacto y caer en el área se ha hecho toda la vida, pero eso de buscar una roja a otro jugador yo lo castigaría", dijo a Efe el autor.



El novelista de 52 años recordó que en la liga inglesa hay menos engaño, sin embargo en otros lados es una moda fingir, sin embargo defendió al brasileño Neymar, a quien muchos critican por sus supuestas burlas a los rivales y lo comparó con Ronaldinho, quien hacía delicias con el toque de balón.



"No estoy de acuerdo cuando se meten con Neymar porque chulea a contrarios con regates y sombreros; es como Ronaldinho puede jugar todo lo bien que quiera y hacer con el balón lo que le de la gana", señaló al referirse al brasileño.



Antes de ser una de las plumas más reconocidas de habla hispana en lo que va de siglo, Lóriga fue un mediapunta de buen regate en los partidos infantiles de fútbol, pero se malogró porque no le gustaba entrenarse, además de no ser fuerte y sufrir par de malestares físicos.



"Lo que me gustaba era la pelota, no darle vueltas al campo, aunque es verdad que tenía algunas condiciones. Ahora me encanta ir al estadio, olvidarme que soy escritor y volver a ser el niño que jugaba", señaló.



Aunque ha colaborado con artículos de fútbol en diarios españoles, Lóriga prefiere no ligar literatura con fútbol porque le impide disfrutar como hincha, sobre todo si juega su equipo favorito, el Real Madrid, al que sigue hasta cuando sale al extranjero para las promociones de sus libros.



"Como escritor tengo una superstición, en mis libros siempre hay algo de fútbol, alguien ve un partido o pasa algo. Ha sucedido en todos menos en 'Rendición', dijo, en referencia a la novela con la que ganó el Alfaguara de hace dos años con una historia en la cual era difícil intercalar algo de balompié.



Como madridista, Lóriga reconoció que la temporada ha sido para olvidar, pero los merengues venían de ganar cuatro títulos en las últimas cinco champions, tres de ellos seguidas.



"Este año ha sido un desastre para mi equipo, pero llevábamos cuatro champions de cinco, tres seguidas, algo de locos que no consiguió ni siquiera Guardiola con el mejor Barça. Intuimos que este año iba a ser de barbecho, pero no que fuera tan desastroso.



Ray Lóriga está en México en la promoción de su nueva novela, "Sábado, domingo", y se dio tiempo para comentar con Efe sobre las posibles causas de la mala temporada del Real Madrid.



"Fue un golpe la salida de CR7 porque te aseguraba 40 goles al año y en la champion era el máximo goleador; se fue y también lo hizo Zidane. En cuanto a Modric tuvo una temporada increíble con Balón de Oro, pero él, Marcelo y otros ya están al límite por cuestiones de edad y desgaste", opinó.



El escritor criticó el fichaje del belga Thibaut Courtois para competir con el costarricense Keylor Nava porque ese movimiento quitó armonía al grupo.



"Traer a Courtois cuando Keylor funcionaba genial propició una pelea absurda en la portería", afirmó.



Según Ray Lóriga, cuando al Madrid le va mal suenan como refuerzo casi todo el mundo menos Messi que no se va a ir del Barza, pero es un hecho que para la siguiente campaña el equipo debe ser remodelado porque algunos jóvenes entraron a tomar el relevo y no lo hicieron tan bien.



"Este año habrá que planificar bien", concluyó.