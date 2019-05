Dybala tiene "muchas posibilidades" de dejar la Juventus, según su hermano

Gustavo Dybala dijo que "hay muchas posibilidades" de que su hermano Paulo "salga" de Juventus porque está "incómodo", al igual que "muchos jugadores", y también aseguró que sería "injusto" si el atacante queda fuera de la Copa América de Brasil para que jueguen Sergio Agüero o Ángel Di María.



"Hay posibilidades de que Paulo salga, las hay. Paulo necesita un cambio. Hay muchas posibilidades de que Paulo salga. Hay muchos jugadores de Juventus que están incómodos, no solo Paulo. Pasa que es más fácil pegarle a Paulo que a los otros. Paulo no está cómodo y no va a ser el único que se va a ir de Juventus", dijo Gustavo a Radio Impacto, de Córdoba, provincia natal del delantero.



Los periodistas le consultaron al hermano de la 'Joya' si la incomodidad se debía al arribo del portugués Cristiano Ronaldo.



"Dentro del campo de juego, pero después con Cristiano nunca tuvo problemas, es una excelente persona, se llevan muy bien. Pero dentro del campo de juego Cristiano es él y Paulo es él. No se puede contra eso", señaló.



También dijo que les está "doliendo" que se ponga en duda la presencia de Paulo en la Copa América de Brasil y que sería "injusto" que quede fuera de los convocados.



"Si apuestan al cambio y sobre la hora se dan vuelta... ¿Qué están haciendo al final? Lo digo por (Sergio) Agüero (30 años), por (Ángel) Di María (31 años). No tengo nada contra ellos, pero claro, vienen hablando del cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, pero el cambio nunca llega", criticó.



Sin embargo, Gustavo reconoció que su hermano "no viene de un semestre bueno" y que tampoco tuvo "un muy buen rendimiento en la selección".



"Pero lleva a alguien en lugar de Paulo de su característica y de su edad (25 años), sino decimos una cosa y hacemos otra", concluyó Gustavo, quien dejó en claro que no cree que el capitán, Lionel Messi, tenga injerencia en el armado del equipo.