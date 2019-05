Enfrentar a la Uruguay de Tabárez será especial para Julio Dely Valdes

Panamá, 16 may (EFE).- El amistoso entre las selecciones de Uruguay y Panamá será también el reencuentro entre Julio César Dely Valdés, seleccionador interino de Panamá, con uno de sus mentores en el fútbol profesional, Óscar Washington Tabárez.

Este jueves, 'el Panagol', quien brilló con la camiseta del Nacional uruguayo (1989-1993/2003), señaló que "siempre va a ser un honor enfrentar al profe Tábarez".

Dely, máximo goleador del campeonato uruguayo en 1991 con 13 dianas que hicieron campeón ese año al Nacional, lo volvió a hacer en 1992 al anotarle el tanto del triunfo al Peñarol, su clásico rival, tras eludir a cuatro rivales, incluyendo al portero. La afición no olvida esa gesta.

"Siempre va a ser un honor enfrentar al profe Tábarez, pero más que enfrentarle, poder estrecharle la mano, darle un abrazo y de estar frente a un persona, que para mí es un referente como entrenador", indicó el panameño que también se midió con 'el Maestro' el 15 de julio del 2012 ante la selección olímpica charrúa.

El entrenador interino de Panamá reconoce que Tabárez fue uno de los motores que lo llevó a tomar la decisión de seguir en el fútbol, pero desde los banquillos.

"Yo siempre he dicho que el tiene mucho que ver con que yo hoy sea entrenador, lo he manifestado siempre y que siento una gran admiración por Tabárez también", apuntó el exjugador del Málaga español.

Tabárez dirigió al exgoleador panameño cuando ambos coincidieron en el italiano Cagliari (1994-1995) y el español Real Oviedo (1997-1998).

Panamá se medirá con Uruguay el próximo 7 de junio en el estadio Centenario y para Dely Valdés regresar a Montevideo siempre "es algo especial, es un país donde siempre me he sentido muy, muy querido".

"Cada vez que tengo la oportunidad de enfrentar con la selección de Panamá a Uruguay, para mí es histórico. Además en un campo donde he jugado muchas veces y en ese país, que en cualquier circunstancia me reciben muy bien. Me siento muy querido por los uruguayos".

Sobre si llegará a sentirse local en el estadio Centenario de Montevideo, Dely Valdés sonríe y dice: "no creo".

"A lo mejor sí, cuando llegue al aeropuerto, cuando esté en el hotel, pero en el campo Uruguay es local absolutamente, es local".