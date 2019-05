La nueva vida del exsevillista Darío Silva

El exsevillista Darío Silva ha ofrecido una entrevista a Jugones, de LaSexta, en la que cuenta su nueva vida como camarero en una pizzería de Málaga, la ciudad en la que se convirtió un referente atacante para todo el mundo junto a Dely Valdés.

El uruguayo, que militó dos años en el club hispalense, ha hablado sobre los problemas económicos en los que se vio envuelto. "Me manejaron el dinero, hicieron lo que quisieron y después me terminaron robando el dinero que hice".

También comentó sobre su decisión de dejar el fútbol profesional. "Dejé el fútbol, más que nada, porque mi padre me dijo a la cara que no sabía si iba a durar más de dos o tres meses vivo", dijo.

Una vez que regresa a Montevideo para estar con su familia, Darío Silva vive uno de los momentos que marcaran su vida, un accidente de tráfico en el que perdió una de sus piernas. "Cometí un error, me pasó esto y ya está. Me dolió lo que sucedió, menos mal que no pasó, absolutamente, más de lo previsto", asegura el uruguayo. "Sucedió, me sucedió a mí y eso terminó", concluye.