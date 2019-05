Bordalás dice que "no hay motivos para pensar" que no va seguir en el Getafe

José Bordalás, entrenador del Getafe, abrió una puerta a la posibilidad de seguir la próxima campaña en el club madrileño y cuestionado este viernes en rueda de prensa sobre si el curso que viene seguirá en el banquillo del conjunto azulón, fue claro: "No hay motivos para pensar otra cosa que no sea esa", dijo.



El técnico alicantino, a un paso de clasificar al Getafe en la cuarta posición (necesita sumar más puntos que el Valencia en la última jornada), podría tener ofertas de otros equipos para cambiar de club. Sin embargo, parece pensar en continuar en la entidad presidida por Ángel Torres.



Cuestionado por si va a ser entrenador del Getafe la próxima temporada, respondió con brevedad pero con claridad: "No hay motivo para pensar en otra cosa que no sea esa".



En anteriores preguntas, Bordalás aseguró que el partido ante el Villarreal no condicionará su futuro "para nada" y resaltó que está centrado en que el Getafe consiga una victoria frente al cuadro castellonense.



"Intentaremos ganar. Sabemos a quién tenemos delante y hay que tener mucho respeto. Pase lo que pase, vamos a celebrar la temporada. Lo que ahora parece normal, no es normal. Somos un club modesto. Equipos de otro nivel se han salvado la pasada jornada. La Liga es complicada, difícil y no sólo no hemos conseguido salvarnos, estamos en Europa. Mañana tiene que ser una fiesta", explicó.