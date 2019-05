Griezmann, Rodrigo y el futuro, en diez frases de Simeone

Majadahonda (Madrid), 17 may (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, abordó este viernes todos los temas de actualidad de su equipo, en 16 minutos y 50 segundos de rueda de prensa en las que habló de Antoine Griezmann, de Rodrigo Hernández, del futuro, de la sólida estructura del club y de competir siempre.



GRIEZMANN: "Primero agradecido al futbolista que hemos tenido estos cinco años. De Griezmann tengo sólo palabras de agradecimiento a su nivel que nos ha dado, a lo que ha crecido como futbolista, como persona lo quiero muchísimo. Y aprendí en la vida que al menos desde mi lugar yo no juzgo las decisiones de los demás. Entiendo que ustedes, desde el lugar que tienen, tienen la misión de opinar, y es normal que opinen, pero yo aprendí que en la vida no hay que juzgar las decisiones de los demás y hay que dar todo sin esperar nada. Cuando uno ha dado todo como hemos dado el club y nosotros a Antoine estamos tranquilos. Desde lo deportivo, es un futbolista importantísimo en todo este tiempo. Llegó de una manera y hace un paso hacia un objetivo nuevo en otra posición como futbolista y todo ese crecimiento hemos participado. Ha participado él, nosotros, uno de los mas goleadores de la historia del Atlético de Madrid, cinco años maravillosos, y yo agradezco, sinceramente agradezco, porque nos ha dado todo y no juzgo para nada. Y a nadie".



SU CONVERSACIÓN CON GRIEZMANN: "Sabíamos que era una opción, que era un posibilidad (su marcha), y obviamente hablé con Antoine como él lo explicó antes de juntarnos con Miguel (Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético) y Andrea (Berta, director deportivo) y desde el afecto y el cariño que le tengo le dije absolutamente todo lo que pienso. Y quedará entre nosotros lo que le dije, claramente".



LA REUNIÓN DEL PASADO MARTES: "Necesitábamos en base al esfuerzo que ha hecho el club desde lo económico y lo sentimental con él y que nosotros hicimos desde lo deportivo y desde lo personal para su crecimiento, hablar con claridad, como la gente tiene que hablar, y no perder tiempo nadie. Ni él de su necesidad ni nosotros de la construcción de lo que va a venir. Era juntarnos para ver cuál era su realidad. Él fue muy claro y muy contundente".



JUANFRAN, FILIPE...: "Todas las situaciones no son iguales. Ya expliqué la de Griezmann, la de Juanfran y Filipe Luis van relacionadas también a los procesos que tienen los futbolistas y a las transiciones que no son fáciles de explicar desde lo sentimental, porque hay un sentimiento demasiado grande que tapa el futbolístico, pero es la vida, que a todos nos va pasando. Me tocó a mí dejar el Atlético de Madrid cuando me hubiera gustado estar toda la vida y entendía que ya como futbolista no servía para ese momento del club. Consecuentemente, los chicos han resuelto mucho de ellos con grandeza y sobre todo dejando de lado el egoísmo que tenemos los futbolistas cuando pensamos en ser grandes, que pensamos en nosotros mismos y no en el club".



EL FUTURO DE RODRIGO: "Tengo la capacidad dentro del pensamiento mío de abrir la cabeza para entenderlo todo. He hablado bastante con él. De los últimos años, es el futbolista que más se ha adaptado al equipo con obviamente muchas cosas por mejorar. No tengo duda de que su crecimiento es enorme. Me pone contento que equipos poderosos le observen el crecimiento que ha tenido del Villarreal a hoy, sino le habrían ido a buscar en el Villarreal. El que apostó por él fue el Atlético de Madrid, con el que siempre se ha identificado, está muy feliz en Madrid y lo que nosotros le transmitimos es que tiene 22 años, un montón por mejorar, se van un montón de futbolistas muy importantes dentro del equipo y dejan lugares para ocupar. No tengo ninguna duda de que los Saúl, Rodrigo, Koke, Giménez, Oblak son los que van a generar eso, que hoy parece que se mueve todo y hay que estar tranquilos, porque no se mueve nada".



LOS REFUERZOS: "Buscaremos futbolistas en consecuencia de cómo jugamos y que sientan la necesidad y la ilusión por vestir esta camiseta. Está claro que es muy difícil apostar por un futbolista súper hecho y 'crack', porque no vamos a ir a buscar ese futbolista. Iremos a buscar un Griezmann en consecuencia de que pueda ser un Griezmann en el futuro. Iremos a buscar un Griezmann como vino de la Real Sociedad, a un Rodrigo como vino del Villarreal, a un Oblak cuando vino de Portugal para que después sean el futbolista que es, porque nosotros somos eso. Y si no lo sabemos nos tenemos que ir. Como sigo ilusionado con todo esto, me sigo quedando".



LA ESTRUCTURA: "Por el club han pasado Torres, Forlán, Agüero, Falcao, Manduzkic, Costa, Griezmann y el club siguió compitiendo siempre, porque la estructura que tiene el club en estos momentos no es igual que antes. En estos últimos diez años ha demostrado que el club es mas importante que todos nosotros, y seguramente trabajara en consecuencia de seguir compitiendo, de exigirnos más a nosotros como cuerpo técnico y los futbolistas que estén para seguir en la misma línea que estamos. No va a cambiar absolutamente nada. El objetivo será ir de menos a más como siempre y nosotros buscaremos futbolistas que tengan la ilusión de venir a jugar con un equipo creo que importante como el Atlético de Madrid".



EL DESAFÍO DE SIMEONE: "Todo lo que viene por delante para mí es maravilloso (...) Para adelante veo mucha ilusión, veo que esto nos va a generar cambios importantes y a nosotros nos contratan para trabajar y para hacer las cosas bien. Es normal que estas cosas sucedan. Cuando renovamos las valorábamos. Y ahora ojalá que tengamos el ojo para seguir creciendo y seguir compitiendo como lo hemos hecho siempre".



LA RENOVACIÓN HASTA 2022: "Les cuento lo que siento. Nosotros firmamos la renovación después de perder con el Real Madrid (el pasado 9 de febrero), y dentro de la historia que tenemos en el club que uno se imaginaba hacia adelante aparecían todas estas situaciones que se fueron desarrollando. No es que firmamos pensando en algo que creíamos que iba a continuar de la misma manera. Sabíamos el momento de Juanfran, de Filipe Luis, de lo que estaba pasando con Godín, sabíamos de la posibilidad de Griezmann de que podía salir, ya había pasado lo de Lucas, la tentación de siempre de los grandes futbolistas que tenemos, como Rodrigo, está a la orden del día de todos los equipos poderosos... Y sabíamos todo eso. Firmamos sabiendo que el Atlético de Madrid es un club mucho más grande que todos nosotros".



LA AFICIÓN: "Contarle todo esto que le estamos contando, porque el hincha desde lo sentimental quisiera que siga jugando Kiko, que siga jugando Fernando (Torres), que vuelva a jugar Solozábal. Lo sentimental no va paralelo a lo deportivo desgraciadamente en algunos casos. Es una cuestión de etapas y se van terminando. Después, al hincha le digo que dé todo cómo ha dado siempre. En la vida tenemos que dar sin esperar y para todo vale. No sólo para el fútbol. Yo me manejo de esa manera. Doy sin esperar. Y el hincha del Atlético de Madrid es eso. Da y, desde lo deportivo, muchas veces los futbolistas terminan dando un montón, pero hay que entender que esto también es un trabajo para ellos. Cuando hay decisiones, es muy difícil juzgarlas". EFE



id/og