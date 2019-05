Allegri: "Una pausa me vendría bien, pero veré las propuestas"

Roma, 18 may (EFE).- Massimiliano Allegri, que no seguirá como técnico del Juventus Turín en la próxima temporada, se despidió del club este sábado y de cara a su futuro aseguró que "una pausa" le vendría bien, aunque analizará las propuestas que le lleguen.



En una rueda de prensa que duró más de 45 minutos y en la que participó la plantilla, con el portugués Cristiano Ronaldo incluido, Allegri explicó que el Juventus decidió separarse de él y consideró que es el momento adecuado para hacerlo.



"Gracias a los chicos por lo que me dieron. Tuvimos muchas satisfacciones, dejo a un equipo ganador, que puede repetirse en Italia y hacer una grandísima Champions", afirmó un emocionado Allegri, que interrumpió varias veces sus declaraciones para tomar agua y evitar conmoverse.



"Dimos nuestros puntos de vista sobre el bien del Juventus, luego el club hizo sus reflexiones y decidió que yo ya no fuera el entrenador. Pero la relación es óptima con el presidente. Crecí mucho y creo que es el momento correcto para dejarnos de la mejor manera", prosiguió.



Allegri compareció en rueda de prensa acompañado por el presidente, Andrea Agnelli, quien aseguró que separarse del técnico de Livorno fue la decisión más complicada que tomó desde que preside al club y le definió como "un amigo".



El técnico del Juventus, que se sentará en el banquillo en las últimas dos jornadas ligueras antes de dejar su cargo, explicó que todavía no sabe qué hará en la próxima temporada, pero sugirió que una pausa podría venirle bien tras ganar cinco títulos ligueros en cinco años al mando del cuadro turinés.



"Ahora no sé nada, mañana celebraremos el Scudetto (en el Juventus-Atalanta). El futuro veremos. Una pausa me vendría bien, luego es el normal que el 15 de julio empezaré a tener ganas de trabajar, pero eso no depende de mí. Veré las propuestas, y si no, tendré un año para mí, mis hijos, mi pareja, mi padre y mis amigos", dijo.



También explicó que vivió serenamente la separación del Juventus y, por otro lado, se defendió con fuerza ante las críticas recibidas por parte de la afición por su manera de jugar, considerada demasiado conservadora.



"Lo vivo serenamente. En las relaciones profesionales al final uno puede separarse. Cuando entiendes que debes separarte, no hace falta seguir. No pedí más años de contrato ni fichajes, no hemos llegado a eso", explicó.



"Al final tienes que alcanzar los resultados. Jugar bien o mal, eso depende del resultado. En el fútbol hay categorías de personas, las que ganan la 'Champions', las que ganan las ligas o las que no ganan nada. Para mí, los que ganan son mejores que los demás. Si luego alguien me explica qué significa jugar bien, yo le escucho con humildad", consideró.



La rueda de prensa se desarrolló en un ambiente muy cordial, con Agnelli que regaló a Allegri una camiseta del Juventus con dedicatoria y que le elogió por haber "hecho la historia del club".



"Estoy aquí para celebrar a Max, un entrenador que escribió la historia del Juventus. Antes de él se hablaba del Juventus de los años 30, del quinquenio de 'Scudettos', y esto Max lo hizo él solo", afirmó.



El presidente se negó a contestar a las preguntas sobre el futuro entrenador del Juventus ni dio detalles sobre la filosofía de juego que su club perseguirá.