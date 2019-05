Barcelona 1-2 Valencia: Los ches reinan en el Villamarín

El Valencia reinó en el Villamarín y acabó con la tiranía del Barcelona en la Copa con un triunfo histórico en el año del Centenario che. Las lágrimas de Parejo al término del partido reflejan el sufrimiento del Valencia en una temporada en la que finalmente se llevan los premios gordos de la Champions y del título copero. Finaliza también una sequía de once años sin conquistar la Copa en un partido en el que Marcelino ganó la batalla a su homólogo azulgrana, por más que tuviera que sufrir hasta el último suspiro para abrochar el primer título de su carrera.



Ante la ausencia de Suárez, Valverde apostó por un equipo sin referencia arriba y con muchos centrocampistas, mientras que el asturiano se decantaba por un repliegue intensivo con la intención de cazar a los azulgranas al contragolpe. Habían pasado cinco minutos de posesión culé cuando Parejo pudo entrar en juego. Gameiro porfió con Lenglet y el francés despejó al medio, en un fallo impropio de un jugador de su talla. Rodrigo cogió el regalo, esquivó a Cillessen y remató a gol. Sólo Piqué, sobre la línea, pudo evitar que el Valencia se pusiera por delante. La jugada, en cualquier caso, marcó el guion del partido. Un Barcelona de posesión sin profundidad y un Valencia sin balón pero con mucho filo.



La consigna che era buscar las cosquillas a los laterales del Barcelona. Al paso por el 24 Gayà se coló a la espalda de Semedo y la puso al corazón del área. Gameiro controló y fusiló a Cillessen, que hizo la estatua. Marcelino lo celebraba por todo lo alto al tiempo que pedía cabeza a los suyos. La escena se repitió diez minutos después. En esta ocasión fue Soler el que retó en velocidad a Alba. El medio valencianista sorprendió a todos con su punta de velocidad y centró para que Rodrigo pusiera la cabeza y mandara a la cazuela el 0-2.



El Barcelona controlaba el balón, pero el partido era del Valencia. Sin una referencia que abriera espacios, Messi siempre estaba bien vigilado, por dos tres o cuatro futbolistas. Con todo, la Pulga encontró espacio al filo del descanso para probar a un Jaume que respondió a la perfección al disparo lejano del argentino y también al posterior, mordido, de Rakitic.



Del segundo tiempo volvió el Barcelona con Arturo Vidal y Malcom por Semedo y Arthur buscando más presencia en el área del Valencia. Con todo, la primera ocasión del segundo acto fue para Guedes, que no había aparecido hasta que tiró una pared y se sacó un disparo que se fue fuera por poco. En la otra portería, Messi no acertaba en una falta pintiparada para él, mientras que Malcom agitaba el partido por el costado de Gayà.



Con más distracciones para la defensa valencianista, Messi se sintió más suelto. En el 56' se marcó un slalom marca de la casa y finalizó con un disparo de exterior que acabó siendo repelido por el palo para alivio de Jaume y del Valencia, que ahora sí sufría ante un Barça con más vértigo.



La lesión de Parejo al lanzar una falta supuso un golpe psicológico para el Valencia, que perdía al hombre con más criterio con la pelota en pleno asedio azulgrana. Marcelino dio entrada a Kondogbia y después a Piccini por Gameiro para meter a Wass en el medio. Pero seguía llegando el Barcelona. Malcom centraba para Piqué y el zaguero fallaba por poco en posición de '9'. En la siguiente, Jaume evitó el gol de Lenglet en un cabezazo, pero la dejó muerta para que Messi marcara a placer. 1-2 y quince minutos por delante.



Piqué se instaló en el área valencianista y Malcom colgó cada balón que le cayó en la zurda, pero pese a la sensación de agobio, lo cierto es que el Barcelona no tuvo ocasiones claras. Un cabezazo forzado de Messi fue lo más potable del Barça. En el Valencia, Guedes tuvo dos ocasiones para acabar con la agonía. La primera la mandó fuera en el mano a mano con Cillessen. La segunda corrió el mismo destino, pero con el agravante de que el arquero no estaba en la portería porque había subido a rematar. Por suerte para el Valencia su gol no fue necesario. El trabajo estaba hecho. Los ches reinaron en el Villamarín.



- Ficha técnica:



1 - Barcelona: Cillessen; Semedo (Malcom, m.46), Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Arthur (Arturo Vidal, m.46), Busquets, Rakitic (Aleñá, m.76); Sergi Roberto, Messi y Coutinho.



2 - Valencia: Jaume Doménech; Wass, Garay, Paulista, Gayà; Carlos Soler, Coquelin, Parejo (Parejo, m.65), Guedes; Rodrigo (Diakhaby, m.88), Gameiro (Piccini, m.72).



Goles: 0-1, M.21: Gameiro. 0-2, M.33: Rodrigo. 1-2, M.73: Messi.



Árbitro: Alberto Undiano Mallenco (Comité Navarro), quien se despidió del arbitraje profesional. Amonestó a los barcelonistas Busquets (m.61) y Arturo Vidal (m.89), y a los valencianistas Gayà (m.53) y Kondogbia (m.70).



Incidencias: Final de la Copa del Rey disputada en el Benito Villamarín ante unos 54.000 espectadores. Césped en perfecto estado. Presidió el partido desde el palco el Rey Felipe.