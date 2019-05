El Granada deberá esperar y el Extremadura se salva

El Granada no pudo aprovechar su primera oportunidad y deberá esperar a una nueva jornada para sellar el ascenso a LaLiga Santander, tras ser incapaz de pasar este domingo en casa del empate (1-1) con el Cádiz.



Un resultado insuficiente para los de Diego Martínez que necesitaban vencer al conjunto gaditano para acompañar al Osasuna en su retorno a la máxima categoría del fútbol español.



Y eso que el conjunto "nazarí" logró adelantarse a los doce minutos de juego en el marcador (1-0), gracias a un gol de cabeza del delantero Rodri.



Pero el Granada no supo aprovechar su mejor puesta en escena para sentenciar definitivamente la contienda y poco a poco fue dejando crecer a un Cádiz, que se adueño del partido en la segunda mitad con la entrada al terreno de juego de David Querol y Ager Aketxe.



Eso sí, no sin apuros, ya que el Granada dispuso a los 73 minutos de una clara ocasión para sentenciar definitivamente la contienda y el ascenso en las botas del colombiano Adrián Ramos, que obligó a lucirse al guardameta "amarillo" Alberto Cifuentes.



Pero de lo que pudo ser el inicio de la fiesta del equipo granadino se pasó en apenas cuatro minutos a la decepción, con el tanto de Ager Aketxe para los gaditanos, que firmó el definitivo 1-1 con un sensacional lanzamiento lejano.



Un tanto que permitió al Cádiz aferrarse a la sexta plaza, la última que da derecho a disputar las eliminatorias de ascenso, con independencia de lo que ocurra el lunes en el duelo que medirá en Riazor al Deportivo de La Coruña con el Mallorca.



Precisamente el conjunto balear, quinto clasificado, será el próximo rival del Granada, que tratará de sumar en su visita a Son Moix los tres puntos que necesita para lograr el ascenso.



Igualmente a un triunfo, en este caso de la salvación, se situó el Tenerife, tras imponerse este domingo por 2-1 al Oviedo, en un choque en el que las urgencias clasificatorias de los canarios se impusieron a lo sueños de promoción del conjunto asturiano.



Una motivación que personificó como pocos el central Carlos Ruiz, que tras convertirse hace apenas una semanas en el héroe del duelo canario con Las Palmas, este domingo encarriló (2-0) la victoria tinerfeñista con un inapelable cabezazo a los 65 minutos.



Por su parte, el Lugo deberá seguir peleando por evitar el descenso, tras empatar 0-0 en su visita al campo de un Extremadura, que con el punto logrado este domingo se aseguró continuar una campaña más en LaLiga 1/2/3.



Una permanencia por la que ya no tiene ninguna opción de pelear el Nástic de Tarragona, lo que no impidió a los catalanes protagonizar una de la gestas de la jornada al empatar 3-3 con el Elche, en un choque en el que los de Enrique Martín perdían por 0-3 a falta de once minutos para la conclusión.



Pero los goles del nigeriano Ikechukwu Uche, Neyder Lozano en propia meta y el colombiano Luis Suárez que estableció el definitivo 3-3 en el minuto 84 confirmaron el carácter irreductible del Nàstic, que se quiere despedir de la categoría dando la cara.



Quien parece que ya ha dado la temporada por cerrada es el Almería, que perdió cualquier posibilidad de disputar las eliminatorias de ascenso, tras empatar este domingo 0-0 con un Alcorcón, que llegaba con los deberes hechos al estadio de los Juegos Mediterráneos