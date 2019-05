Fernando Llorente: "El fútbol me ha dado una segunda oportunidad"

Fernando Llorente se pasea sonriente por las vanguardistas instalaciones del Tottenham en Enfield, al norte de Londres. Hace unos meses su futuro era incierto. Las lesiones de Harry Kane le abrieron la puerta y ahora está en una final de la Liga de Campeones. Aprovechó su momento.



Su ejemplo de resiliencia, un modelo para las escuelas de fútbol. Ahora, desde la cima del éxito, sueña con volver a la selección española. Un gol suyo eliminó al Manchester City, un balón que bajó él contribuyó al éxtasis contra el Ajax. Fernando Llorente disputará su segunda final de Champions, esta vez contra el Liverpool, y a días de saltar al Wanda Metropolitano, atiende a la Agencia Efe en exclusiva, en Londres.



Pregunta: Últimos días ya antes de la final, ¿está disfrutando?



Respuesta: Disfrutando muchísimo porque estamos preparando la final de una manera espectacular, entrenando con una intensidad increíble, todo el equipo con energía, con una alegría... Da gusto sentir lo que estamos transmitiendo estos días. Eso te da una tranquilidad de que vamos a llegar al partido en el mejor momento posible, de que vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. Nosotros creemos que, si llegamos a nuestro mejor nivel, podemos ganar a cualquier equipo.



P: ¿Visualiza los partidos?



R: Sí, es algo fundamental. Estoy visualizando cómo lo he hecho en cuartos y semifinales, mi gol que pueda ayudarnos a conseguir esta victoria. Cada momento que pueda pisar el campo y ayudar a mis compañeros a llevarnos esta final.



P: Este año creo que ha dado una lección a los chicos de tenacidad, de que no hay que rendirse nunca, de que hay que estar preparado siempre...



R: Es lo bonito del fútbol. Muchas veces en un equipo estás que no tienes oportunidades, que no juegas apenas nada, pero hay que estar siempre preparado, siempre luchando. Hay que demostrar... es muy difícil mentalmente seguir peleando cuando no te dan oportunidades. Tienes que estar siempre preparado porque nunca sabes lo que puede pasar. Aparecen lesiones, aparecen cosas y, de repente, tienes la oportunidad, y, si estás, todo cambia radicalmente y lo que antes era un desastre luego todo es una maravilla. Lo importante es estar ahí para dar lo mejor de cada uno.



P: Harry Kane ha vuelto a entrenar con el grupo y podría estar en la final. ¿El Fernando Llorente futbolista es más egoísta y prefiere que no esté Kane para ser titular?



R: Estamos todos entrenando, disponibles para el míster. Fernando lo que quiere es que todos estemos en el mejor nivel posible, que seamos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos porque queremos llevarnos esta final. Esta segunda oportunidad que me está dando el fútbol de llegar a otra final de Champions no es casualidad y no quiero dejarla escapar. Si no juego estaré esperando mi oportunidad, intentaré salir y dar lo mejor de mí.



P: Usted también le aportará experiencia a todos esos chicos jóvenes que nunca han estado en una final.



R: Siempre se puede ayudar con comentarios. Yo creo que todo el mundo se prepara interiormente y lo que pasa es que en el momento de la verdad a muchos jugadores les puede afectar. Es mucha tensión la que se vive, se puede llegar a sentir la presión, pero el hecho de llevar una gran concentración para el partido te puede ayudar a sacar todo tu talento.



P: Pochettino está cambiando partidos en el descanso, eso imaginamos da un plus de confianza al colectivo cuando el entrenador es capaz de cambiar el signo de los partidos con decisiones...



R: Creo que hay momentos de los partidos en los que hay que tomar decisiones y hay que creer siempre en cada jugador que tienes y creer que todos son capaces de ayudar al equipo. Es lo que estamos demostrado este año, que cualquiera puede ser importante porque hemos tenido muchas lesiones y aquí seguimos, seguimos adelante.



P: Tendrá enfrente a Van Dijk, el central de moda de la temporada en el Reino Unido, ¿cómo es Van Dijk?



R: Es uno de los mejores centrales del mundo sin duda, probablemente sea el central físicamente más fuerte al que me haya enfrentado. Ya desde que llegué al Swansea y me enfrenté a él contra el Southampton me causó una grandísima impresión. Nosotros tampoco nos fijamos demasiado en el Liverpool, creo que es más importante centrarnos en nosotros mismos, saber lo que tenemos que mejorar, lo que tenemos que hacer el sábado y tener las ideas bien claritas.



P: ¿Cuántas entradas le han pedido?



R: Miles de peticiones. Al final no se puede cumplir con todos porque entradas hay las que hay.



P: Después de una temporada de infarto, con las eliminatorias que han pasado en el último momento, prácticamente sobre la bocina. En el caso de que supieran que van a ganar, ¿prefiere una final tranquila o una con emoción hasta el final?



R: Si la ganamos... como cuando ganamos al Ajax sería algo increíble. De ganarla, saber que la vas a ganar, de esa manera porque son emociones irrepetibles. En el fútbol es muy difícil que pasen cosas tan maravillosas y ya lo vivimos recientemente y si lo viviéramos de nuevo sería increíble.



P: Esto es una segunda oportunidad que la vida del fútbol le está ofreciendo. Salió del Athletic para estar donde va a estar este sábado. El sueño se ha conseguido...



R: La verdad es que es un sueño todo lo que estoy consiguiendo. Me pasó con la Europa League, que no pude conseguirla con el Athletic y cuatro años después gané con el Sevilla, precisamente contra el Liverpool. Cuatro años después de esa final en Berlín vuelvo a tener la segunda alternativa en Champions. Son cosas increíbles que pasan, el destino, ¡cómo es! Creo mucho en eso, en el destino, en esa segunda ocasión de triunfar que me está brindando el fútbol.