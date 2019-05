Militao aún no se cree que en breve estará en el Real Madrid

Teresópolis (Brasil), 29 may (EFE).- El zaguero brasileño Éder Militao, jugador del Oporto portugués y convocado por la Canarinha que disputará la Copa América, afirmó este miércoles que aún no se cree que en breve será jugador del Real Madrid.

"No tengo noción de eso. Es todo muy nuevo para mí. Ocurrieron en mi vida muchas cosas de forma muy rápida. Y sólo sentiré que es un hecho cuando esté allá y vea todo. Solamente cuando esté allá voy a creerlo", dijo Militao en una rueda de prensa.

El futuro jugador del Real Madrid ha sido convocado para la Copa América y se entrena concentrado con la Canarinha.

El hasta ahora defensa del Oporto admitió que conversa mucho con el mediocentro Casemiro, que será su compañero en el equipo blanco.

"Cuando estaba en el Oporto estaba concentrado con el Oporto y no me intentaba saber otras cosas. Se habla por internet de esas cosas y yo lo veo, pero yo no sé mucho sobre eso. Sobre la ida de él al Real Madrid no sé nada", aseguró.

Consultado sobre las molestias que sufrió el martes Neymar en la rodilla izquierda aseguró que no son graves y que el delantero jugará sin problemas la Copa América.

"Al final del entrenamiento terminé preguntando, pero yo creo que no es algo muy grave. Fue en el momento en que pateó un balón, pero creo que todo irá bien", destacó.

Agregó que su versatilidad, que le permite jugar como zaguero central, volante o lateral, contribuyó tanto para ser contratado por el Real Madrid como para ser convocado por la selección.

"Estoy muy feliz de estar en el grupo independientemente si como zaguero o como lateral y pretendo ayudar al equipo lo máximo", dijo.

La Canarinha permanecerá en Teresópolis hasta el 4 de junio, cuando embarcará rumbo a Brasilia, donde al día siguiente se medirá en un amistoso a Catar, uno de los invitados a la Copa América.

Brasil ha sido emparejada en el Grupo A junto a Bolivia, Venezuela y Perú, debutará el 14 de junio en el partido inaugural del torneo ante Bolivia en el estadio Morumbí de la ciudad de Sao Paulo.