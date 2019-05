Soler: ´Es un milagro lo que hacemos en España para sostener este deporte´

A pesar de que el fútbol americano en España sigue estando a años luz de donde nació, en los Estados Unidos, ninguno de sus entusiastas impulsores cesa en el empeño de mantener el milagro de iniciar y concluir cada temporada, como es el caso del actual campeón de la Liga española, los Dracs de Badalona, cuya economía raya la supervivencia en cada curso.



En Badalona no hoy un Gillette Stadium como en Nueva Inglaterra, la casa de lo Patriots, vigentes vencedores de la Superbowl en la NFL, ni un mandatario como su dueño, el archimillonario Robert Kraft, ni un genio en el banquillo como el técnico Bill Belichick o estrellas mundiales como Tom Brady, Julian Edelman o el reciente retirado Rob Gronkowski, aunque sí un pasador americano a coste de 600 euros el mes, que asegura que es muy feliz en el equipo catalán.



El trabajo de orfebrería para cuadrar las cuentas en la casi totalidad de equipos de fútbol americano en España es un prodigio y, aunque sorprenda, este situación también afecta al campeón, por mucho que lleve jugadas 17 finales en 25 ediciones y haya ganado el título en diez ocasiones, las cuatro últimas de forma consecutiva, y sin perder este curso ni un solo partido.



En una entrevista concedida a la Agencia EFE, el presidente de los Dracs de Badalona, José Luis Soler (Badalona, 70 años), admitió su asombro por haber podido acabar el curso como campeón de Liga y de la Copa, habiendo jugado partidos en Europa con una plantilla de 45 miembros, más diez en el equipo técnico, y todo ello con un presupuesto anual de 60.000 euros. "Es un milagro lo que hacemos en España para sostener este deporte", sentenció.



"Tenemos muy pocas ayudas y llegan de un año para el otro, cuando ya acabado la temporada. Si, al menos, tuviésemos una instalación propia, sería otra cosa", anheló Soler, quien recordó que no existe en toda Cataluña un campo exclusivo para practicar fútbol americano. "Si cruzas los Pirineos, es otro mundo: todo son ayudas y comprensión", matizó.



"Aquí vivimos al límite y, fuera, nosotros no podemos competir con los equipos europeos, porque allí hay instalaciones y recursos económicos. Tenemos que renunciar muchas veces a ir a Europa porque no tenemos dinero, y hay que pagar un aval; este año, 18.000 euros. Esta temporada hemos jugado en Dinamarca y no hemos podido llevar a todo el equipo ni al cuerpo técnico porque no nos salían las cuentas", lamentó.



"Alemanes y austríacos pueden fichar mucho más. Tenemos un equipo local muy competitivo y, si tuviésemos dinero, firmaba que le año que viese seríamos campeones de Europa, porque es cuestión de dinero. Nosotros tenemos tres americanos buenos, pero si traes tres de primera línea, que te cobran 2.000 euros cada mes, ya te hacen campeón. Nuestro mariscal de campo, que ha sido el 'mvp' de la final, está cobrando 600 euros al mes. Piso, avión de ida y vuelta y todos los gastos pagados. Y se dan de guantazos para venir a jugar con los 'Dracs'", garantizó.



"Los americanos que vienen aquí son jugadores con poder adquisitivo alto, que vienen más por la experiencia que para ganar dinero. Han salido de la universidad y como no han ido a la NFL, quieren seguir jugando a fútbol americano y nosotros somos una oportunidad para ellos", relató.



Para Soler, el trabajo de su equipo es casi artesanal, ya que con lo ajustada que está la economía "hemos creado casi una dinastía en el fútbol americano de la Liga", aunque en contrapartida explicó: "No obstante, por ejemplo, los entrenadores sólo cobraron en el mes de octubre. Mientras, las ayudas llegan a un año vista".



En retrospectiva, el presidente del diez veces campeón de España recordó cuando en la primera temporada que se hizo cargo del equipo no tenían camisetas "y estaban unidas con esparadrapo, sin número".



" Pero, fuimos campeones de la Liga y de la Copa".



A pesar de que confía plenamente en el trabajo con la base, donde cuenta con casi doscientas fichas, Soler es muy consciente de que sin un campo de entrenamiento no podrán crecer: "No podemos practicar ni atraer jugadores".



"Antes de la crisis del tocho, teníamos asignado 1'2 millones de euros para un campo encima de Montigalà (Badalona), pero ya no se supo nada más. Es como el campo que la Federación Catalana tiene previsto en unos terrenos junto al canal olímpico de Castelldefels; todo está listo, pero falta de partida presupuestaria. Es decepcionante", se volvió a quejar el veterano presidente, que estuvo acompañado de su mujer, Conchi, autoproclamada la 'madre' de muchos de los jugadores del equipo, especialmente los americanos.



"Sólo pedimos tener un campo donde entrenarnos. Donde poder tener jugadores jóvenes, 400, que con una cuota baja te permite dar un gran salto económico, como hacen casi todo los equipos del fútbol tradicional. Pero no, no tenemos nada. Hace unas semanas jugamos los cuartos de final en el campo del Pomar, y no nos pudimos ni duchar, porque las duchas estabas precintadas por la Generalitat", relató.



Soler defendió la implicación de su equipo con los colegios para enseñar variantes del fútbol americano, como el 'flag football', y gracias a ello "parte de nuestra cantera sale justamente de aquí".



"Practicamos un deporte noble y donde hay mucha gente educada. Aquí no hay 'futboleros'. El 'football' no tiene nada que ver con el fútbol, porque el primero es noble, no hay maldad, la gente que viene aquí tiene nivel y el que no lo tiene, acaba marchándose. Yo sé lo que es el fútbol tradicional, porque he sido árbitro hasta que un día dije: ¡Basta! ¡Basta de maleducados y de falta de nobleza! ¡Basta de trampas!", recordó.



A pesar de que reconoció que existe "un milagro" para que su equipo y otros catalanes lleguen a final de temporada, admitió que fuera de Cataluña "hay más ayudas".



"Cada partido y título que ganamos, viendo el poderío de nuestros rivales, no tiene precio. Para nosotros, nuestro éxito es llevar bien el club y nuestra la cantera, donde no se discrimina a nadie. Somos los pioneros del fútbol americano en España, somos el primer equipo, y eso se nota en todo, excepto en que no tenemos ni un duro", manifestó el presidente de los 'Dracs'.



Àlex Santos.