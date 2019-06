Luis de la Fuente da valor a la presencia de Fabián y Ceballos en la sub 21

Luis de la Fuente ultima los preparativos de su primer gran reto desde que se hiciera cargo de la Sub'21 en julio de 2018. El seleccionador nacional habló con Efe para analizar cómo están siendo estos primeros días de concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y aseguró que "el objetivo" es ser campeones de Europa.



El entrenador riojano, que quiere emular el éxito que consiguió en 2015 con la Sub'19, habló de nombres propios como Rodrigo Hernández, Marco Asensio y Dani Ceballos en una entrevista con la Agencia EFE.



- ¿Cómo van los primeros días de preparación?

- Bien, cogiendo ritmo, tanto físico como psicológico, y asentando conceptos según nuestro estilo de juego para llegar bien preparados al europeo.



- Ahora cuenta con 25 jugadores, pero tendrá que dejar a dos fuera. Cucurella ha sido el último en llegar, por la lesión de Brahim Díaz. ¿Tiene más posibilidades de quedarse fuera?

- No, Cucurella tiene las mismas posibilidades de quedarse que el resto de sus compañeros. Evidentemente que será muy difícil hacer la lista final, como lo fue hacer la prelista y reducir a 25 cuando podrían haber venido 29 o 30, pero los jugadores son profesionales y entienden perfectamente la situación.



- ¿Y Mikel Oyarzabal y Fabián Ruiz tienen el puesto asegurado?

- Bueno, ellos ahora están con la absoluta ayudando para los partidos de clasificación para la Eurocopa y nunca se sabe. Lo que esperamos es que no pase nada, que no haya ningún contratiempo.



- ¿Le dolió no poder contar con Rodrigo y Marco Asensio?

- No. Yo respeto y agradezco su sinceridad conmigo. Para rendir al máximo nivel en un torneo de gran exigencia como el que tenemos por delante con el europeo es necesario estar al 100 por 100 física y psicológicamente.

- Dani Ceballos vive una situación complicada en el Real Madrid, sin casi protagonismo con Zinedine Zidane, pero aquí se ve más suelto, más alegre. ¿Es el líder de la Sub'21?

- Evidentemente Dani es un jugador importante para nosotros, de una gran calidad y que está confiado en hacer un gran torneo, como nosotros. Y lo más importante es que está al totalmente enfocado en nosotros y en hacer un buen europeo.

- Uno de los nombres más desconocidos para el gran público, al jugar en Croacia, es Dani Olmo, del que se habló de que podía competir con la selección croata en vez de con España. ¿Cómo le describiría?

- Dani está tremendamente ilusionado, no ha tenido dudas nunca de venir con nosotros; no hay debate ni caso de ningún tipo. Se especuló con la posibilidad de que jugase con Croacia, pero él no la contempló nunca.



A nivel futbolístico es un chico con un talento importantísimo y muy maduro. Se fue muy joven a Croacia donde ha sido campeón de Liga, ha jugado Liga de Campeones, Liga Europa? una madurez inusual para un chico de su edad y con un bagaje profesional fuera de lo normal. Además es muy versátil, puede jugar en las bandas, en la media punta e incluso de delantero centro; nos da muchas alternativas. Tiene un potencial muy importante de cara a que luego su crecimiento en el fútbol va a ser grande".



- Un potencial que el europeo le ayudará a mostrar al gran público.

- Por supuesto. Puede ser un impulso y muy importante en su trayectoria profesional. La exigencia en un europeo Sub'21 es máxima, no te vale estar a medias tintas; solo vale lo excelente.

- En los últimos partidos que ha disputado la Sub'21 usted ha hecho hincapié en la necesidad de anotar mas goles. ¿Le preocupa de cara al europeo?

- Evidentemente los partidos se ganan tirando a gol, teniendo ocasiones y materializándolas. Nosotros tenemos muchas ocasiones y no me preocupa. Simplemente es una parte del trabajo que hay que afinar, pero creo que es un componente más de otras partes del juego que tenemos que ir mejorando para ser un mejor equipo. Son circunstancias que se dan dentro de la naturalidad porque al vernos cada tres o cuatro meses luego es difícil que en 10 días se ponga toda la máquina en marcha y que no falle ningún elemento.



- ¿Cuál es el objetivo para este europeo?

- Solo pensamos en ser muy competitivos y jugar para ganar este europeo. En alguna conversación ha salido el objetivo de clasificarse para los Juegos Olímpicos (plazas que se otorgan a los cuatro semifinalistas), pero yo digo que hay que enfocarnos en ganar, que es lo que verdaderamente podemos controlar; lo que pase dentro de un año Dios dirá. Queremos ser campeones de Europa. Ese es el objetivo, y el secundario, consecuencia de esto, es clasificarnos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



- ¿Esto añade una presión extra al grupo?

- Para nada. Cuando yo me hice cargo de este grupo dije que estaba muy tranquilo porque les conozco y me conocen; hace cuatro años fuimos campeones de Europa Sub'19. Saben que grado de exigencia tengo y qué les puedo pedir y que no fallan; son un equipo muy solvente. No hay un diálogo con ellos en el que no se hable de que vamos a intentar ser campeones de Europa.



- ¿Hay alguna apuesta dentro del grupo para cumplir si se gana el europeo?

- No, de momento no. Ahí sí hay que ser prudentes. Lo que tiene que estar es la idea en el ambiente. Luego si pudiéramos conseguirlo ya veremos.