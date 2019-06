Adrián cierra la etapa del West Ham: "Busco un nuevo destino"

El guardameta sevillano Adrián San Miguel ha cerrado su etapa como jugador del West Ham inglés, un "tiempo feliz y dichoso" que le ha servido "para crecer como persona y también como futbolista".

Adrián publicó este miércoles, justo seis años después de su llegada a Londres para "defender con orgullo la camiseta de los 'Hammers'", un mensaje de despedida, una semana más tarde de conocerse que no seguiría. Recuerda que han sido 150 partidos oficiales desde que se incorporó en 2013 y explica a la afición del West Ham que siempre guardó "la esperanza de continuar". "Pero las circunstancias del fútbol me han llevado a buscar nuevo destino. En ese objetivo me encuentro, pero no debo olvidar un tiempo que ha resultado tan fructífero para mi familia y para mí", indica.

Adrián agradece a todos los que "han puesto su granito de arena para lograr una estancia mejor en el club y en la ciudad. Se dice que los futbolistas pasamos y que los clubes quedan, y es así. Pero cuando uno se ha encontrado como en su casa debe reconocerlo y mostrarse agradecido".

El jugador andaluz apunta que ha vivido "momentos inolvidables" en cada tarde/noche de fútbol, como la tanda de penaltis ante el Everton en la Copa, que guardará en su recuerdo "con mucho cariño" y deseó a los seguidores "todo lo mejor para el futuro. "Quizá algún día nos podamos volver a encontrar. Mientras tanto, gracias por todo 'Hammers'.

Adrián, nacido el 3 de enero de 1987 que de niño en el Altair empezó a jugar de delantero, llegó al Betis a los once años y debutó con el primer equipo en 2012. Un año después, tras su irrupción en la Liga española, en junio de 2013, fichó por el West Ham, en el que se convirtió en uno de los mejores guardametas de la Premier hasta que esta última temporada no ha tenido apenas protagonismo tras la llegada al club del polaco Lukasz Fabianski.

La marcha de Adrián es la segunda salida de un jugador español del West Ham, tras la del delantero Lucas Pérez, que ha fichado por el Alavés. Por contra, se ha incorporado el meta Roberto Jiménez.

Xavi Valero, entrenador de porteros del West Ham, apuntó a través de los medios del club que "sin duda alguna Adrián es un excelente guardameta y ha ofrecido un gran servicio al equipo". "Con Lukasz desde el pasado verano, teníamos dos números uno, pero solo uno puede jugar. Él obviamente quería jugar más pero su compromiso y profesionalismo ha sido excelente todo el año", indicó Valero, quien valoró también al guardameta sevillano como persona.

"Le deseo lo mejor y, con todo decidido, encontrará el club correcto. Merece jugar en cualquier club que quiera", añadió.