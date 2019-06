Jorge Vilda: "Mi desafío es seguir emocionando a las jugadoras"

Cuando el balón eche a rodar el próximo sábado en el Stade Océane de Le Havre, Ángel Vilda no estará frente al televisor. Hace tiempo que sufre viendo los partidos de fútbol en directo. Suele hacerlo al día siguiente y, casi con total seguridad, no hará excepciones en el estreno en un Mundial absoluto de su hijo Jorge.



El técnico madrileño es el más joven de los 24 entrenadores que presentan su candidatura en Francia, donde ya laten su ilusión y sus ganas por guiar a la selección española a un lugar que fue inalcanzable hace cuatro años en Canadá. La Roja quiere viajar más allá de la fase de grupos, firmar la primera victoria y soñar.



En una entrevista con la Agencia EFE, Jorge Vilda habla de ese Mundial, de la evolución del fútbol femenino y de la suya propia.



"Desde que cogí la selección absoluta hace cuatro años el 'feeling' con las jugadoras ha sido muy bueno. Creo que tanto ellas como yo estamos evolucionando conjuntamente y nos vamos retroalimentando. Mi desafío es seguir sorprendiendo, seguir emocionando a las jugadoras", dice.



- Pregunta (P): ¿Es importante empezar ganando a Sudáfrica?



- Respuesta (R): Sería importante y también algo histórico porque nunca se ha ganado un partido en un Mundial. Es la segunda vez que se ha clasificado España para un Mundial y en la primera ocasión no se consiguió ganar ningún partido. Ese es nuestro primer objetivo. Ganar un partido y si lo conseguimos ir a por el siguiente.



- P: ¿El equipo está más hecho que hace cuatro años?



- R: Sí tiene más madurez y más poso competitivo. ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues a parte de los partidos de clasificación, que ganamos todos y esa es otra muy buena noticia, por los amistosos que buscamos. Nosotros buscamos rivales de gran entidad, pero también grandes selecciones llaman a la puerta de la federación para que juguemos contra ellas. Esa es también una buena noticia.



Significa que la gente nos valora. La gente nos respeta por nuestra forma de jugar y por los resultados que se están obteniendo (...) Todo nace de una filosofía de juego que se ha demostrado que funciona, que es de éxito.



- P: ¿Por qué apuesta por una idea de juego asociativo?



- R: Cuando entramos en la federación nos fijamos en las potencias mundiales, en Alemania o en Estados Unidos. ¿Por qué ganaban los partidos y por qué eran las mejores? Principalmente, destacaban por su capacidad atlética y por su preparación física; también eran buenas futbolistas pero principalmente eran más rápidas, más fuertes y más veloces.



En España nunca íbamos a poder competir con ellas en eso, pero sí por calidad futbolística, por talento futbolístico. A partir de ahí, empezamos a seleccionar a las jugadoras con esos criterios, meramente futbolísticos. No mirábamos la talla, no mirábamos su condición física. Rápidamente se empezaron a conseguir éxitos y en estos cinco últimos años yo creo que hemos conseguido ser a nivel de categorías inferiores la primera referencia mundial. Eso al final se va a trasladar a la absoluta paso a paso. Ahora mismo la absoluta está creciendo también día a día y tenemos que seguir en esa línea.



- P: ¿Le presionan los resultados obtenidos en categorías inferiores por Toña Is, por Pedro López y por usted mismo, en 2018 y en años anteriores?



- R: Más que presión siento ilusión y la confianza de que se está haciendo bien el trabajo. Cuando hay mucho trabajo y además está enfocado en la línea adecuada, los resultados tienen que llegar. ¿Ahora? ¿Un poquito más adelante? Luchamos para que sea cuanto antes porque sabemos que el fútbol es presente y futuro próximo.



Hay muchas cosas en el fútbol que tú no puedes controlar, al final el balón entra o no entra, pero yo creo que podemos tener confianza y ser optimistas porque en un futuro o en un futuro próximo la selección va a estar entre las mejores.



- P: ¿Qué tiene de diferente preparar un Mundial absoluto con respecto a los Mundiales sub-17 de Trinidad y Tobago 2010 (bronce) y Costa Rica 2014 (plata)?



- R: Las diferencias son las que hay entre categorías inferiores y la absoluta. Ahora en la absoluta todas las jugadoras son profesionales y el trato debe ser profesional. En categorías inferiores también se les da un trato profesional, pero estas jugadoras tienen sus matices porque están en formación. El fútbol profesional es rendimiento.



- P: ¿Se parecen el Jorge Vilda de 2010 y el Jorge Vilda de 2019?



- R: Yo espero que la esencia sea la misma. Han pasado 9 años y esa experiencia y ese bagaje tienen que ser positivos. Nosotros tenemos una forma de ver el fútbol. Eso no ha cambiado, pero sí ha evolucionado. A nivel de 'staff' también hemos ampliado el número de personas y ahora mismo en la delegación viene mucha más gente.



Todos estamos preparándonos muy bien para cuando nos encontremos un estadio lleno, porque sabemos que habrá algún estadio lleno, y un país esperándonos. Quiero que todas esas sensaciones nos hagan crecer y no nos hagan más pequeñitos. Eso lo estamos trabajando con las jugadoras para que mentalmente entremos bien al Mundial.



- P: ¿Debe servirles la experiencia de la Eurocopa 2017? (España cayó en cuartos de final después de firmar una sola victoria en la fase de grupos y solo dos goles en todo el torneo)



- R: Nos puede ayudar en el sentido de que la Eurocopa es un gran evento; fue una gran competición en la que los equipos nos plantean sistemas ultra-defensivos, se cierran y nos dan el balón.



En esa competición nos costó ser más verticales y crear más ocasiones de gol. Ahora tenemos más alternativas, más formas de atacar y estamos probando diferentes sistemas de juego.



Ir al Mundial con un plan A, un plan B y un plan C es importante y nos puede dar mucho.



- P: ¿La idea de juego es inamovible?



- R: Nosotros creemos fielmente y firmemente en una forma de jugar. Eso es lo que nos va a acercar a la victoria. En otras formas, y todas son respetables, no creemos tanto. Habrá gente a la que le guste nuestra forma de jugar y habrá gente a la que no le guste. Habrá gente que disfrute con equipos más defensivos y que juegan al contragolpe. Nosotros tenemos nuestra manera. Si la gente disfruta con nuestro juego, encantados. A la gente que no le guste nuestro juego, que vea otras selecciones.



- P: ¿Cómo se enfrentará el equipo a las expectativas?



- R: Ahora mismo en el ránking FIFA estamos decimoterceros. Tenemos 12 selecciones por delante que en teoría, por el nivel y por el coeficiente, tienen más opciones de llegar más lejos que nosotros. A nivel de Europa somos los séptimos.



No tenemos que confundir ilusión con favoritismo. Hay doce selecciones más favoritas que nosotras para llegar más lejos (...) Yo cuando empecé con el fútbol femenino, cogí un fútbol femenino que todavía era muy básico, estaba en pañales. Ahora estamos en una adolescencia, tirando hacia una madurez, y ver todo el potencial que queda por delante me hace estar muy ilusionado.



- P: ¿Cuántas horas del día piensa en fútbol?



- R: Si hablamos de pensar, muchas horas; estar en la federación son muchas horas también. Llegamos temprano por la mañana y nos vamos tarde por la tarde o por la noche.



Lo que estoy intentando ahora es llegar a casa y tener minutos de calidad con mi familia porque si no te metes en la vorágine y sigues al teléfono o viendo partidos en casa.



- P: Guardiola suele decir que el equipo sigue al entrenador muchas veces sin atender a razones, simplemente porque creen en él. ¿Las internacionales españolas creen en usted?



- R: Desde que cogí la selección absoluta hace cuatro años el 'feeling' ha sido muy bueno. Creo que tanto ellas como yo estamos evolucionando conjuntamente y nos vamos retroalimentando. Mi desafío es seguir sorprendiendo, seguir emocionando a las jugadoras.



Para llegar a ellas hay que emocionarlas, teniendo en cuenta que hay jugadoras que yo llevo entrenando desde hace nueve o diez años como Amanda Sampedro, Alexia Putellas, Lola Gallardo o Ivana Andrés. A estas jugadoras las entrené en la selección sub-17.



En eso hay pros y hay contras. Los pros son que las miro y, como las conozco, sé cómo se pueden sentir y cómo pueden estar. Ellas también me conocen a mí y saben sin hablar lo que voy a pedir. El reto es seguir sorprendiendo, seguir mejorando, seguir evolucionando nuestro fútbol para darle nuevas herramientas. Es algo que te hace a ti estrujarte, intentar ser mejor día a día, estar permanentemente fuera de la zona de confort y al final ser un grupo unido, tener la sensación de que todos vamos a una y me siguen al cien por cien.



- P: ¿Qué dejará como legado cuando se marche?



- R: Lo primero, el respeto que nos estamos ganando y que nos hemos ganado a nivel mundial por una forma de jugar y por unos resultados obtenidos. Después, un trabajo en cuanto a metodología y modelo. Venga quien venga, habrá cosas válidas y que se mantengan.



Espero que el surco que estemos dejando sea tan profundo que sea muy difícil borrarlo. Creo que está siendo así y esa es nuestra ilusión del día a día. Queremos labrar bien ese surco y dejarlo bien firme para el futuro.



- P: ¿Cómo imagina ese futuro?



- R: Me imagino a más equipos españoles metiéndose en finales de Champions y a la selección absoluta dentro del top-10, cada vez más cerca de las grandes potencias mundiales. Me imagino estadios con aforos importantes, llenos jornada tras jornada. Me imagino tener una de las ligas más potentes del mundo. La federación está trabajando muy fuerte para conseguirlo. Me imagino también un país con muchísimas jugadoras en edades tempranas jugando a fútbol. Eso significará que habremos crecido mucho en el número de licencias.



- P: ¿El triunfo es que su hija pueda soñar con ser futbolista?



- R: Sí. De momento sueña con ello. Además, me alegro mucho de que conozca a muchas futbolistas porque eso significa que hay referentes y además lo compruebo todos los días en mi móvil porque cada vez recibo más peticiones del tipo: '¿Me puedes mandar un vídeo de esta jugadora porque es el cumpleaños de mi hija y es superfan?' Estamos consiguiendo crear referentes y eso es muy importante porque las niñas tienen ya a quien parecerse.