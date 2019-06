Gelson Martins: "No quiero volver al Atlético de Madrid"

El portugués Gelson Martins, cedido por el Atlético de Madrid al Mónaco, sostuvo en una entrevista con el periódico deportivo luso Record que no quiere regresar con los colchoneros, donde cree que no encajan sus características.



"No quiero regresar al Atlético de Madrid. Soy el mismo jugador y mis características no se adecuaron a lo que quería el equipo. No va a pasar ahora. Y Simeone no va a cambiar sus ideas de juego por mí", afirmó.



Donde sí se ve dispuesto a volver es al Sporting de Portugal, aunque admite que "son cosas difíciles" y no sabe si el club "querrá".



"Hay mucha gente que no quiere. Algunos aficionados están dolidos conmigo", agregó sobre la hinchada lisboeta.



Gelson Martins, fichado por el Atlético el pasado verano, fue cedido al Mónaco en enero.



El extremo luso fue una de las dos salidas que requería el club rojiblanco desde el punto de vista económico para el fichaje de Álvaro Morata, que llegó desde el Chelsea.