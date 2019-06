Nuevos mensajes sobre Neymar: "Es un drogadicto, violento, necesita estar preso o internado"

Nuevo capítulo en el caso de la supuesta violación de Neymar a la modelo Najila Trindade. Hoy la televisión Record TV saca a la luz los mensajes de WhatsApp que intercambió con su abogado. "¿Debo hacerme el examen médico hoy? Creía que no volvía a Brasil viva. Iba a denunciarlo en París, pero tuve miedo, allí sola. Está loco. ¡Dios mío!", comienza la conversación que ha salido a la luz, a lo que el abogado responde: "La ley te protege, si tienes fotos eso ya basta. Cuando te relajes un poco me mandas el material", le asesora el exabogado. "No quiero exponerme", contesta ella.

"Él me golpeó e incluso me hizo fotos de mi nalga golpeada. Debe ser para jactarse con los amigos. Al día siguiente yo le golpeé porque no me iba a llevar este enfado a casa ni muerta. Él me golpeó y me violó, estaba borracho y drogado, él mismo lo dice en los mensajes. Es un adicto a las drogas, violento, que necesitaría estar preso o internado. No tiene condiciones para estar en la sociedad, es una amenaza para él mismo", señala la modelo en un momento de la conversación.

El caso es que ese abogado ya no asesora a Najila. La ruptura se produce por la decisión de la modelo de publicar el vídeo. "Voy a publicar el vídeo. No quiero que Neymar salga limpio y siga feliz jugando y yo sufriendo estrés. No pienso sufrir sola", expone Najila y eso origina la decisión de su abogado de no trabajar más con ella. "La justicia tiene su camino pero si usted la quiere hacer con sus manos lo mejor es que se busque un nuevo abogado", indica el letrado. "Yo también lo creo", contesta la modelo.