Tebas: "Vamos a jugar viernes y lunes"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha hablado acerca de los temas más candentes del fútbol español. La operación Oikos, el fútbol entre semana, la guerra con la Federación y Rubiales, su relación con Florentino Pérez... El presidente, que acudió a 'El Transistor' de Onda Cero, explicó que LaLiga ''irá a los tribunales" si la Federación se niega a disputar partidos los lunes y los viernes.

"Nosotros vamos a jugar viernes y lunes, si la Federación se sigue negando y no manda árbitros, lo llevaremos a los tribunales" sentencia Tebas, que en su particular guerra contra Luis Rubiales ha comentado que "ha demostrado con su conducta que no es un presidente idóneo". Además, también criticó el nuevo formato de la Copa del Rey y la Supercopa: "este año con cuatro equipos, quizá el año que viene con ocho..."

Sobre la operación Oikos, admite que aún LaLiga no ha tenido conocimiento del sumario de la investigación judicial, pero sí que reconoce que Aranda estaba en el punto de mira. "Desde LaLiga llevamos detrás de Carlos Aranda mucho tiempo, era un jugador que siempre estaba en todos los líos, en todos los partidos raros; es un pájaro que sabíamos que estaba en el mundo de los amaños" señaló el máximo dirigente de LaLiga.

También son de sobra conocida las diferencias que existen entre Florentino y Tebas. El presidente de LaLiga afirma que "no tengo nada personal contra Florentino, la batalla es por el concepto que tiene él de la Liga española".

Tebas también realizó un pequeño apunte sobre el primer año tras la marcha de Cristiano Ronaldo a Italia y ha reconocido que "pensaba que íbamos a tener más problemas pero la verdad es que no nos ha penalizado económicamente la marcha de Cristiano" y ha advertido que "va a ser muy difícil competir con Italia por los jugadores por la nueva fiscalidad de Italia, muy beneficiosa para los futbolistas".