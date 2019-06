Pablo Motos cuenta los detalles de la boda de Sergio Ramos: dragones, coches de choque...

Hasta hace poco, apenas sabíamos unos pocos detalles de la boda que paralizó Sevilla y el mundo del fútbol. La boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio ha copado todas las portadas de los medios pero fue en 'El Hormiguero' donde Pablo Motos y su invitado Santi Cazorla dieron detalles sobre la boda del capitán de la selección española.

Ambos contaban con el permiso de Ramos para poder contar cualquier cosa de la boda a la que ambos asistieron. "Contigo me tomé una cerveza. Después de tu cerveza vino Sergio, me dio una copa y era whisky con sprite, luego lo mezclé con ron con cola, que Pepe Reina también traía, luego tequila.." contó Motos. Cazorla continuó con el capítulo de bebidas reconociendo que "yo bebí sólo ron... uno solo... uno tras otro. Yo fui fiel y bebí ron solo. No mezclé porque sé que me puede pasar factura luego".

Pablo Motos no dudó afirmar que "es la mejor fiesta en la que he estado". No en vano, la fiesta duró hasta altas horas de la noche, incluso Santi Cazorla dijo que volvió a la cama a las diez porque "hacía un sol ya que era horrible". A la hora de valorar quiénes fueron los más animados, Cazorla dijo: "Pablo el primero y yo el segundo. Estuve muy bien, acabé con el tobillo un poco tieso, pero mereció la pena. Joaquín también, pero se fue muy pronto. Para lo que se suele ir él, se fue muy pronto. Pepe Reina se quedó conmigo y acabó rompiéndose la camisa y ahí dije: "Pepe, es hora de irse". Había gente muy graciosa en la boda, la verdad es que lo hemos pasado... Manzanares, El Cordobés. Fue brutal, pasamos un rato espectacular".

La boda también tuvo un gran número de atracciones. Los dos destacaron la noria y los coches de choque, a los que Cazorla no pudo resistirse. "Yo fui a los coches de choque, que hacía que no montaba desde los 15 años y no me bajé en una hora y media" confesó el futbolista del Villarreal. A pesar de que los clubes siempre tienen cierto recelo de estas atracciones Cazorla dijo que "ese día valía todo, no había cámaras, no había móviles, no había nada".

La ausencia de los móviles también fue un tema bastante polémico. Sin embargo, los dos invitados agradecieron estar sin ningún móvil ya que, como dijo Cazorla, "al final la gente se soltó y fue uno mismo en todo momento". Sólo hubo una excepción: Florentino Pérez, que estuvo viendo la final de la ACB por el móvil.

El detalle más curioso de la boda lo aportó Pablo Motos, hablando del momento en que los recién casados aparecieron en un dragón. "Hay un momento espectauclar, donde nos llevaron a un pueblo, montaron un pueblo, era como un decorado pero dentro había restaurantes, coches antiguos y un escenario. El momento estelar es cuando de repente suena la música de Europe y estaban de verdad. Y aparecen Sergio y Pilar en un dragón... yo iba tan pedo ya que pensé que el dragón era real. Y luego hubo una canción de amor de Europe y la cantaron y la bailaron". Cazorla también comentó que ese pueblo ficticio era más grande que el suyo propio y que "cuando llegué allí, casi me pierdo tres veces".

Hubo también una especial mención a un clásico de los desayunos 'post-fiesta': los churros. Cazorla se rindió ante ellos: "De verdad, de verdad. Había unos churros brutales". Jorge Salvador, uno de los mandamases del programa que también acudió a la celebración del enlace nupcial, dijo que eran "espectaculares los churros, lo mejor de los churros fueron el envase en el que venían. Era sensacional. Imaginaros como el envase de las palomitas, llenos de churros. Pero es que encajaba en ese envase un vasito de plástico que ya quedaba encajado con el chocolate, de manera que con solo una mano tú cogías el churro y mojabas directamente en el chocolate y para adentro. El mejor envase de churros de la historia".