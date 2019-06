Conca: "Messi es el mejor representante argentino junto con Maradona"

El argentino Darío Conca, que ha puesto fin este año a una carrera deportiva que le llevó a equipos como River Plate, Fluminense o Guangzhou Evergrande, dio a EFE su punto de vista de la Copa América que se disputa en Brasil y en la que compite Argentina con Leo Messi, "el mejor representante" del país junto con Diego Armando Maradona.



Darío Conca (General Pacheco, Argentina; 1983) debutó profesionalmente en la máxima categoría argentina con River Plate, en 2003. Después su carrera discurrió también por Argentina (Rosario Central), Chile (Universidad Católica), Brasil (Fluminense y Vasco de Gama), China (Guangzhou Evergrande y Shanghai SIPG) y Estados Unidos (Austin Bold).



A su paso por Madrid, el exfutbolista argentino charló con EFE en las oficinas de Proyectum Sport International.



P: Con la retirada aún reciente, ¿en qué momento personal se encuentra?



R: Quiero hacer cosas nuevas, pero siguiendo en la industria del fútbol.



P: En un principio dijo que se retiraba para jugar al golf.



R: Es otro paso. Empecé a jugar al golf y quiero aprender más, tengo curiosidad por ello. Ahora entreno todos los días y voy mejorando para ver hasta donde puedo llegar.



P: ¿Se ve entrenando?



R: Voy a empezar el curso en Argentina dentro de un mes. Quiero aplicar la experiencia que tengo en el fútbol, pero también quiero seguir aprendiendo. Estoy contento y me gustaría empezar desde abajo, con los niños.



P: ¿Cómo se ve el fútbol sin estar en el césped?



R: Se ve con otros ojos. Cuando estas dentro no te das cuenta de cosas y ahora empiezas a entender como va cambiando. He tenido la posibilidad de jugar al fútbol y quiero usar todo lo que he aprendido para ayudar a la gente. Vengo de una familia muy humilde con cuatro hermanos. Mi madre trabajaba en una escuela limpiando y mi padre era mecánico. El fútbol te ofrece grandes cosas y me ha demostrado que puedes llegar mucho más lejos de lo que sueñas.



P: ¿Con qué momento deportivo se queda?



R: En 2010, con Fluminense, fue el mejor momento. Parecía que todo salió bien y todo fue perfecto.



P: ¿Cómo se explica que con 28 años se fuera a China a jugar?



R: Primero porque llegó la posibilidad de vivir una experiencia nueva en una cultura distinta. No había ofertas para venir a Europa, ellos insistieron y económicamente era muy bueno para mi familia y para mi, y también ayudó a Fluminense. Deportivamente también el proyecto era bueno.



P: ¿Le ha quedado la espina de no jugar en Europa?



R: Creo que sí. A todos nos gusta jugar en Europa, pero no tuve una propuesta. Aún así estoy contento de haber jugado en varios países y lugares que nunca soñé. De repente me encontré jugando en un Maracaná lleno y en China ayudé a crecer a un país a nivel futbolístico, pero sí me quedó el deseo de estar en Europa.



P: ¿Cómo ve el nivel futbolístico actual de Argentina?



R: Argentina es mucho más que River y Boca. Hay una pasión en todo el país. Hoy en día se ha igualado todo más, cualquiera puede ser campeón, aunque Boca y River tienen una diferencia por toda la historia, pero todos los equipos menores vienen creciendo y se ha vuelto más parejo.



P: Ahora que quiere ser entrenador, ¿cuál es el que más le ha marcado?



R: De todos aprendes algo y sacas buenas cosas, pero Marcelo Lippi, que lo tuve en China, ha sido el mejor por su forma de trabajar, su deseo de vencer y el trato a los jugadores. Sabía cuando era el momento de apurar un poco o de relajar. Siempre te enseñaba y nunca se conforma por su mentalidad ganadora.



P: ¿Qué recuerda de Manuel Pellegrini?



R: Me hizo jugar en River Plate. Es un gran entrenador y una persona espectacular. Él me hizo entrenar con los profesionales para jugar. Como entrenador es un padre. Una persona educada de la que nunca escuché una queja de él. Tengo un cariño especial por todo lo que hizo por mi. Nos enseñó que el fútbol también es educación.



P: A lo largo de su carrera se ha enfrentado a grandes jugadores. ¿Cuál de todos ha sido más especial?



R: Ronaldinho. Me tocó tenerlo enfrente y sentí algo especial. Es lo mejor que vi. Por todo lo que hace en la cancha, lo que domina, cómo le pega a la pelota. Fue espectacular.



P: ¿Qué supone, como argentino, tener a Leo Messi?



R: Alegría de saber que podemos disfrutar de él con nuestra camiseta. Somos un país que lucha, que no pasa un buen momento y el fútbol nos puede dar una alegría. Es un orgullo tenerle a él por todo lo que ha conquistado. Es lo máximo que nos podía pasar. Es nuestro mejor representante junto con Maradona.



P: ¿Cuál le gusta más?



R: He tenido la posibilidad de ver más a Messi y está a otro nivel junto con Maradona, pero por todo lo que me generó cuando yo era chico y lo que viví, igual que Maradona no hay. No digo que sea mejor, sino lo que representó para mi por la alegría que dio al pueblo argentino. No hay otro igual. Maradona siempre va a ser el mejor de la historia del fútbol, aunque tengo un cariño especial por Messi.



P: Ahora, a corto plazo, ¿con qué sueña?



R: Sueño con poder ayudar a mucha gente, ver a mis hijos crecer y con un día en el que se terminen todas las cosas malas del fútbol y pueda ayudar a que vengan buenos momentos.



P: ¿Se ve entrenando en Argentina?, ¿a qué equipo le gustaría?



R: Me gustaría entrenar en Argentina y Brasil. Y como equipo River o Boca y Fluminense también.



P: De entrenadores europeos, ¿cuál le gusta?



R: Guardiola, por la forma en que hace jugar sus equipos. Sus equipos juegan bien y creo que ha revolucionado el fútbol y es un ejemplo para todos los entrenadores. Otro que me sorprendió es José Mourinho por la forma vencedora que tiene.



P: ¿Está viendo la Copa América?, ¿qué le parece?



R: Difícil, como era de esperar. Todos pensábamos que Argentina y Brasil podían sacar un poco más de diferencia, pero Chile y Colombia están jugando bien. Espero que Argentina mejore. También destaco como importante que equipos como Venezuela y Perú vienen creciendo.



P: ¿Cómo esta viendo a Argentina?



R: Argentina no jugó bien la primera fase. Tuvo muchos problemas tras la primera derrota con Colombia, perdió la confianza de saberse candidata y no es fácil. Ahora se ha recuperado, se ha clasificado y de ahora en adelante se va a ver la Argentina que queremos y en la que aparecen los grandes, como Messi.



P: ¿Qué le está pareciendo la etapa de seleccionador de Scaloni?



R: Está siendo una etapa difícil porque es joven y agarra el peso de toda la historia de Argentina, que es muy fuerte, de muchos años sin ganar. Está intentando hacerlo lo mejor posible. Argentina no estaba acostumbrada a un entrenador tan joven, pero esperemos que gane la Copa América.