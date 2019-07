Boca Juniors dice que es probable que Benedetto fiche por un club europeo

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, dijo este martes que es probable que el club acepte transferir al delantero y goleador Darío Benedetto a un equipo europeo por pedido del jugador.



"A mí no me transmitió que se quiera ir, pero sí la posibilidad de que podía llegar una propuesta de Europa. Me pidió que analice una oferta de Europa", dijo Angelici en rueda de prensa.



Según explicó el directivo, el agente de Benedetto le adelantó que "puede llegar una oferta", pero evitó mencionar al equipo.



"Si llega una oferta buena de un club europeo, probablemente la aceptaremos", detalló Angelici desde Estados Unidos, donde el equipo realiza la pretemporada.



El presidente de Boca Juniors consideró lógico que Benedetto analice pasar al fútbol europeo porque tiene 29 años y "la carrera del futbolista es corta".



Benedetto, uno de los jugadores más queridos por los hinchas, arribó al club en 2016 proveniente del América de México y ganó la Liga local en 2017 y 2018 y la Supercopa Argentina de 2019.



El delantero, que disputó tres partidos con la Albiceleste en 2017, también vistió las camisetas de los argentinos Arsenal, Defensa y Justicia y Gimnasia de Jujuy y del mexicano Tijuana.