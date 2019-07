Aficionados argentinos señalan múltiples responsables tras la derrota con Brasil

Los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el técnico Lionel Scaloni y hasta el propio Lionel Messi son los principales responsables de la derrota de la Albiceleste ante Brasil (0-2) para los hinchas argentinos que vieron el partido desde un bar de Buenos aires.



"El problema no es el técnico, sino el proyecto de la selección argentina", dijo a Efe Leandro, uno de los tantos hinchas que se reunieron en bares y restaurantes porteños para ver la semifinal de la Copa América.



"Hay un problema de proyecto. No sabemos a qué jugamos. Scaloni demuestra poca sabiduría, tiene que ver con la inmadurez, pero no es culpa de Scaloni, sino de la dirigencia de la AFA que lo pone al frente", explicó.



Este "hincha de la selección" le quitó responsabilidad a Messi y dijo que el delantero del Barcelona tuvo una buena Copa.



"Messi es un jugador de fútbol, es uno más del equipo. Messi juega de delantero pero hace 10 años que Argentina no saca un cuatro. El día que Argentina tenga un buen proyecto de selección esto va a cambiar. Jugó bien, pero no alcanza con Messi solo, el fútbol es un deporte de once contra once", precisó.



Santiago Aleatore, que estaba en el mismo bar, también responsabilizó a los directivos por la ausencia de un "proyecto" y aseguró que Scaloni no tiene que seguir como seleccionador porque "evidentemente improvisó".



"El partido me pareció dentro de todo bastante parejo. Una lastima, Brasil no nos pasó por arriba, llegaron dos veces e hicieron dos goles. Nosotros llegamos y no pudimos hacer goles", dijo a Efe.



"Esperaba que Messi jugará un poco mejor, no venía jugando muy bien, hoy tampoco, salvo una parte del primer tiempo, no jugó un muy buen partido", añadió.



El hincha más enojado con el delantero del Barcelona fue Manuel Couso, de 19 años.



"La verdad que el partido en términos concretos fue pésimo, pero no es sorprendente ya que el desempeño de la selección, y creo yo que por causa de Lionel Messi, viene siendo paupérrimo. No hay una estrategia, el técnico no define una estrategia clara que nos pueda brindar una satisfacción. Los resultados no son asombrosos y era de esperarse", sostuvo a Efe.



"Dicen que Messi es el mejor jugador del mundo, aunque yo no lo creo, y la verdad que en esta Copa el desempeño fue pésimo, nefasto, no sabe jugar en equipo, no puede cargarse el equipo al hombro, no hay una jugada satisfactoria, no puede convertir, es una gran decepción", consideró.



Couso también calificó de "nefasto" a Scaloni, porque "no plantea una estrategia".



"No está a la altura. El pueblo y toda la sociedad espera muchísimo más de él, de la AFA, de los directivos y de Messi", concluyó.