Lautaro Martínez: "Estamos dolidos, pero orgullosos a la vez"

El delantero argentino Lautaro Martínez admitió tras perder la semifinal de la Copa América contra Brasil (2-0) que están "dolidos" pero al mismo tiempo aseguró que están "orgullosos" por haber "defendido la camiseta de la mejor manera".



"Creo que hemos hecho un gran trabajo, pero no alcanzó, porque nos convirtieron dos goles que fueron las únicas llegadas de ellos en profundidad, con el partido roto nos convirtieron el segundo. Estamos muy dolidos pero orgullosos a la vez porque hemos defendido la camiseta de la mejor manera", manifestó tras el encuentro.



El delantero recordó que Argentina tuvo "muchas chances" para hacer gol, pero que quizás no tuvo suerte.



"Pero no es nada de excusa, entramos con la camiseta para dar lo mejor. Hay material, somos varios chicos que estamos arrancando y esto tiene que servir", añadió el atacante de 21 años.



Lautaro coincidió con su técnico, Lionel Scaloni, en ser crítico con el arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano. "No me gustó porque hay cosas claras, sinceramente hay cosas que realmente no se entienden", manifestó.



En cuanto a lo que les dijo Scaloni tras la derrota, Lautaro reveló que les habló de "orgullo" y les dijo que tuvieran "tranquilidad" después de haber "dado todo".



"Creo que hay material para trabajar, muchos chicos nuevos, de muchísima calidad, de gran futuro. Eso hay que aprovecharlo, hay que trabajar y seguir defendiendo el escudo", sentenció.