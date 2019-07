Memo Ochoa: "Ganar un título con la selección siempre es muy importante"

El veterano arquero Guillermo Ochoa, que volvió a surgir como una de las claves del triunfo que esta noche consiguió la selección de México al derrotar por 1-0 a la de Estados Unidos en la final de la decimoquinta edición de la Copa Oro de la Concacaf, destacó que conseguir un título con la selección del país es siempre algo muy importante.

"No es fácil llegar a la selección, no es fácil mantenerse, tratando de hacer lo mejor posible en su club, y ganar títulos con su selección no es sencillo, sin importar la nacionalidad que seas", valoró Ochoa. "Nosotros teníamos esta responsabilidad de llegar a esta final y sin menospreciar a nadie tratamos de ganar".

Ochoa, que se reivindicó de la única derrota que sufrió la selección de México ante Estados Unidos en la seis finales que han disputado, la que perdieron por 1-2 en el 2007 en el mismo escenario del Soldier Field, reconoció que ver la alegría de los compañeros y los familiares por el triunfo logrado era algo que valía los sacrificios que tenían que hacer por estar con el equipo nacional.

"Nosotros no hemos mandado ningún mensaje a nadie, simplemente hemos levantado la mano para decir que estamos disputados a jugar con la selección y luego el técnico es el que decide", comentó Ochoa, que fue elegido como el mejor arquero del torneo. "Siempre estará encantado de jugar con la selección y ayudar en lo que pueda".

El arquero internacional mexicano también admitió que había hecho un gran sacrificio dejando a su familia en Europa, pero que había concluido la temporada de una manera positiva, primero con su equipo, el Standard de Lieja, en el fútbol belga y ahora con la selección de México, al llevarse un nuevo título.

"Todo ha merecido la pena por momentos como el que hemos vivido esta noche en un torneo que tiene partidos que parecen que son fáciles, pero que luego se complican", comentó Ochoa. "Ahora todo ha concluido, he cumplido con el objetivo de representar a tu país de la mejor manera y estoy muy contento y orgulloso de lo logrado porque el grupo lo merece".

Ochoa admitió que dentro de la selección había mucha juventud, pero a la vez también mucho coraje, orgullo, entrega y que al final se logró el gran objetivo de ser campeones y también dar la mejor imagen del fútbol de México.