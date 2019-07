Ya hay lío LFP-RFEF: Rubiales dice que no habrá fútbol los lunes

LaLiga ha publicado hoy los horarios con partidos los viernes y los lunes y el presidente de la Federación, Luis Rubiales ha publicado un tuit en el que asegura que no habrá fútbol los lunes. Tampoco los viernes si antes no hay acuerdo.



El primer partido de LaLiga para el Betis ha sido fijado precisamente para el lunes ante el Valladolid -también hay un Mallorca-Eibar para ese día-, mientras que el Sevilla jugaría dos viernes en la tres primeras jornadas. Estos partidos y los demás fijados para lunes o viernes están ahora en el aire.



"La Federación no autoriza a LaLiga viernes (sin acuerdo) ni lunes. El CSD nos cita para esto el 17 de julio y Javier Tebas dinamita la reunión y ningunea al fútbol, aficiones y CSD. Seguimos igual: No habrá fútbol los lunes. Ahora nos demandará. A ver qué dice la justicia", escribió el mandatario.



Por su parte, Tebas no ha dejado de repetir en cada intervención pública que esta temporada habrá fútbol los viernes y los lunes, tal y como ha demostrado en las primeras jornadas del calendario.



El conflicto va para largo y la relación entre ambas personalidades tampoco ayuda a pensar en una acuerdo por la vía rápida.



De momento, el inicio de LaLiga previsto para el 16 de agosto está en en el aire.





