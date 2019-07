El argentino Villafañez llegó a México por los consejos de sus amigos

Morelia (México), 19 jul (EFE).- El argentino Lucas Villafañez, refuerzo del Morelia, reveló este viernes a Efe que decidió llegar al fútbol mexicano por los consejos de varios amigos que han pasado por la liga con los que espera encontrarse en el campo.



"Miro todo el fútbol que puedo y el de México era uno de mis favoritos, lo pasaban en la televisión argentina. Tengo amigos que han venido a jugar acá y me encontraba con partidos en donde podía seguirlos de cerca, así que desde tiempo atrás me emocionaba venir a esta liga que considero buena", dijo.



El centrocampista, nacido en la provincia de Chubut en Argentina, espera pronto saludar a los amigos que le conminaron a realizar la empresa de jugar en Morelia y que representa, según dijo, un reto en su trayectoria.



"Probé suerte en Grecia sin arrepentirme, de repente se extraña el mismo idioma o entender todo, pero fue bueno. En México creo se juega bien a la pelota y no tan físico, creo que puede ser una buena liga para mí. Además, aquí encontraré a amigos como Federico Mancuello que está en Toluca, Julián Velázquez, en Tijuana, Rogelio Funes Mori, en Monterrey y Víctor Malcorra, en Pumas".



Villafañez, aseguró que antes de tomar la decisión de viajar a México, tuvo charlas con el entrenador de Morelia, el argentino Javier Torrente, quien le platicó del proyecto que ha preparado para llevar al equipo a los primeros planos.



"Hablé con Torrente y su idea de juego me sedujo, sobre todo en el aspecto del buen trato al balón, el transitar el medio campo y ser ofensivo. Quería estar en un país más identificado con Argentina y sentir que puedo ser importante. He trabajado dos semanas a tope para estar listo, aunque por encima de todo, el aspecto mental en los entrenamientos me ha motivado mucho".



Para Villafañez, el debutar en México, este sábado ante el campeón Tigres, representa una prueba mayúscula en lo colectivo, sin embargo, siente que por ser refuerzo, desde el inicio tiene que demostrar su valía como futbolista.



"Me gusta que empecemos con el más difícil. Tigres es el equipo a vencer este año, así que es un reto que tomo con consideración porque es el campeón. Con los nuevos refuerzos Morelia tiene que plantear un sistema diferente, así que me gusta que la exigencia venga pronto para saber cómo se encuentra el equipo", concluyó.