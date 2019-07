Simeone: "En Atlético de Madrid estamos cambiando la historia del club"

Diego Simeone, en una extensa entrevista telefónica con el canal argentino TyC Sports, manifestó "estar muy cómodo" en el Atlético de Madrid donde está "cambiando la historia del club" y además aclaró que habló con el delantero Antoine Griezmann y se mostró "agradecido" con el francés.



"Valoro mucho lo que hizo Griezmann en sus cinco años con nosotros. Es un momento importante en su carrera, va a un equipo extraordinario como el Barcelona. Hablé mucho con él y soy agradecido a la gente que ha estado con nosotros", señaló 'el Cholo' en relación con Griezmann, refuerzo del Barcelona para la próxima temporada.



"Cuando vino, jugaba como volante o extremo por afuera, por 25 millones. Yo dije que tenía que jugar por el medio, hace goles y haciendo diagonales. Lo entendió y lo logró. Me pone contento como entrenador. Lo quiero mucho, tengo gran relación con él y la familia. Va a un gran equipo donde juega muy bien, y si sostiene su ritmo que lo llevó entre los mejores, hará una gran temporada", completó.



"Tenemos un estilo de juego y una forma de entender el juego, un esfuerzo común para el beneficio. En base a las cualidades de los futbolistas, buscamos potenciarlos. Cuando tenés la posibilidad de elegir futbolistas, vas a lo que querés. Como DT de club nos tenemos que acomodar mas que nada a las necesidades del equipo en base a los futbolistas que tienen", agregó sobre la reconstrucción que realizó de la plantilla para la temporada venidera.



Al tiempo de analizar su largo período al frente de la conducción del equipo 'colchonero' y las dos finales de Liga de Campeones, señaló: "Sigo sosteniendo lo que dije (del segundo nadie se acuerda) porque hay gente que aprovecha las palabras para malinterpretar la frase. Cuando uno habla de fracaso, vayan al diccionario, es no llegar al objetivo que uno creía poder llegar y no llegó. Creíamos que esa Champions era nuestra, como la primera, habiendo perdido la final, fue un logro; la segunda no, para nosotros fue un fracaso. Porque la queríamos, sabíamos que la podíamos ganar".



Con respecto a su evaluación sobre su trabajo al frente del Atlético y la posibilidad de conducir en algún momento el destino de la Selección Argentina expresó: "Desde lo emocional y el sentimiento, me gustaría dirigir ya a la Selección, pero hay otras situaciones que analizo y valoro. Son siete años y medio en un club con proyecto para cambiar la historia del club como lo estamos haciendo, algunos lo pueden entender, otros no. Me siento muy identificado con el Atlético".



Y en este sentido con respecto a la Albiceleste enfatizó: "Mi viejo me pide que dirija a la Selección. Creo que la AFA ha tomado una buena decisión después de la actuación de la Copa América. Se creció en las eliminatorias y se pudo empezar a ver un equipo en los últimos partidos. Esta oportunidad para Scaloni puede servir para que se siga creciendo".



En ese sentido desmintió que alguna vez le hayan ofrecido tomar las riendas del conjunto nacional: "No soy técnico de la Selección porque estoy en un lugar donde me siento muy bien Lo vi en el Bernabéu a (Claudio) Tapia, charlamos un poquito, hablamos respetuosamente y no tuvimos otro encuentro. No tuve propuestas. Fue en el River-Boca de la final de la Libertadores".