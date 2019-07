Subcampeón mundial Pacheco pide selectivos claros para los Olímpicos de Tokio

Mérida (México), 26 jul (EFE).- El mexicano Rommel Pacheco, subcampeón mundial de saltos, pidió hoy criterios transparentes, y alejados de la ambigüedad en los procesos selectivos para integrar al equipo mexicano para los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020.



En conferencia de prensa en Mérida, en el suroriental estado mexicano de Yucatán, Pacheco, ganador de una medalla de plata en trampolín de un metro de los Mundiales de Gwangju 2019, dijo que la transparencia y claridad en esos criterios será importante para no dar lugar a que alguien pueda tomarlos de una "mala manera".



Consultado por EFE, el atleta, participante en tres Juegos Olímpicos, dijo que será importante que la Federación Mexicana de Natación (FMN) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) definan los criterios desde ahora, para que con sustento en mano, cada clavadista sepa por qué quedó en el lugar que le correspondió en los selectivos.



Al admitir que ya está en "las últimas" de su carrera deportiva, pues acaba de cumplir 33 años, 26 de ellos dedicados al deporte, el referente mexicano de los clavados señaló que su retiro podría ser en los próximos juegos olímpicos, o antes en caso de no calificar a Tokio 2020.



"Espero que si eso llega a pasar sea por un error mío y no por decisiones (de gente de pantalón lago). Ahí tomaría la determinación de seguir o no seguir", afirmó el atleta quien consiguió en los Mundiales una plaza para su país en Tokio 2020.



El saltador señaló que los clavados siguen siendo lo prioritario en su vida y piensa seguir en ellos mientras pueda desempeñar otras áreas como una serie de negocios inmobiliarios que administra con su familia.



"El deporte algún día se nos va acabar y por ello estoy en otras áreas y mientras pueda estar en ellas, seguiré compitiendo", agregó.



Pacheco también dijo sentirse triste por no haber sido seleccionado para estar en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, que son inaugurados hoy.



"Me dediqué más a entrenar y a enfocarme en los Campeonatos Mundiales. Preferí respetar la decisión de la Conade y de la FMN (de no seleccionarlo a los Panamericanos), y sí, me hubiera encantado estar ahí, representar a México, ponerme el uniforme y saber que representa a más de 130 millones", confesó.



Añadió que seguirá trabajando y uno de sus proyectos de ahora a lo que queda de preparación para los Juegos Olímpicos es seguir entrenando con su compañero de fórmula Yahir Ocampo y conseguir el pase a Tokio en trampolín de tres metros, sincronizado e individual.