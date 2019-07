Edson Álvarez se ha enamorado del Ajax y de Amsterdam

México, 29 jul (EFE).- El mexicano Edson Álvarez, quien fue recientemente fichado como refuerzo del Ajax holandés, aseguró que se ha enamorado de la ciudad de Amsterdam y además de la institución, en apenas una semana de estancia.



Álvarez se convirtió en el fichaje más caro de un jugador de la Liga Mx al pasar del América al Ajax por 15 millones de euros.



El futbolista regresó en los últimos días a México para terminar los trámites de la visa de trabajo.



"Estoy muy contento, bastó esta semana para enamorarme de la ciudad, del equipo, de su historia y por supuesto de lo que representa. Me encuentro feliz por el recibimiento de la gente en Holanda, tanto en el club como de los aficionados, eso me tiene comprometido", apuntó el defensa.



Álvarez, que anotó dos goles en la final del Apertura 2018 en la final ante Cruz Azul para ayudar al América a conseguir su último campeonato, mostró ánimo por el respaldo de la afición en el Johan Cruyff Arena cuando estuvo en las gradas presenciando la final de la Supercopa de Holanda entre Ajax y PSV Eindhoven ayer.



"Fue algo increíble, el ver la manera en que me apoyan y creen en mí, es algo grande, eso me compromete a trabajar duro porque la gente tiene expectativas muy altas y me siento preparado para llenarlas", apuntó.



El nuevo jugador del Ajax espera retornar en un par de días a Holanda cuando culminen sus trámites.



Y se dijo mentalizado para quedarse mucho tiempo en Europa, ya que es algo que persiguió desde que debutó en México.



"Es algo que había soñado por mucho tiempo y ahora que lo he conseguido no lo voy a soltar, voy a luchar para mantenerme largos años allá porque no quiero regresar pronto, sino todo lo contrario. En ese objetivo también va el dar alegrías a la gente en México porque voy en representación de ellos, así que no les voy a fallar", aseveró.



El ascenso de Álvarez fue meteórico. Debutó en el América bajo la mirada de Ignacio Ambriz en el 2016 y dos años después disputó con México el Mundial de Rusia 2018 en donde anotó un autogol ante Suecia.



Sus goles en la final ante Cruz Azul en diciembre de 2018 le dieron el último título a las Águilas y ahora ha firmado con el equipo de Ámsterdam por cinco años.



La liga Eredivisie comienza este sábado en donde el Ajax estará visitando el campo del Vitesse. Edson Álvarez espera estar a punto para este juego e iniciar la pelea por la titularidad en el equipo de Erik Ten Hag.