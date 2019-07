Holandés Vincent Janssen llega a México a una liga que estima de buen nivel

Monterrey (México), 29 jul (EFE).- El futbolista holandés Vincent Janssen, refuerzo de lujo para los Rayados del Monterrey, consideró este lunes que liga mexicana tiene un buen nivel y que por eso afrontó la experiencia de jugar en este país.



"Creo que es una liga con buen nivel, en donde hay varios jugadores buenos así que será difícil lo que me voy a encontrar, no tengo duda que elegí bien, entonces vengo a dar todo, ya veremos lo que resulta".



Janssen, exjugador del Fenerbache turco, el Tottenham inglés y el Az Alkmaar de su país, no quiso ahondar en la posibilidad de regresar a la selección de Holanda con la que disputó tres partidos en la ronda clasificatoria para el Mundial de Rusia 2018.



"Ya veremos si hay opciones de regresar a la selección, por ahora me interesa mi equipo, así que quiero darle todo al Monterrey, es lo primero en mi mente", apuntó.



Confesó que la decisión de llegar a México fue tomada con calma porque sondeó con varias personas las cosas positivas que puede encontrar en su nuevo equipo, además de la proyección internacional al disputar el Mundial de Clubes en diciembre.



"Hablé con muchas personas del club, tuve bastantes y buenas conversaciones sobre la liga mexicana y lo que es Rayados, así que me convencieron de tomar la mejor decisión. Hablamos mucho de lo que puedo dar, por lo tanto, me encuentro feliz de estar aquí", valoró el futbolista.



Janssen aterrizó este lunes en Monterrey, al norte de México, aunque manifestó que tiene conocimientos de la ciudad a la que se acoge, así como de la pasión de los aficionados por su equipo.



"Realmente estoy feliz de llegar a México, con una ciudad hermosa y un club de altura, con gente buena dentro del club que tiene intenciones de ganar y crecer, me encuentro listo para el reto de ganar algunos títulos", añadió.



Vincent Janssen dijo que le han informado de las peculiaridades del fútbol en México y de su nuevo equipo.



Aseguró que entiende la pasión de los fanáticos, "me dijeron lo que aman al equipo; me comentaron del estadio que es bello y de la ciudad que es excelente para vivir, así que realmente me encuentro listo y dispuesto", concluyó.