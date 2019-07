Vitolo: "Tengo mucho fútbol que quiero darle al Atleti"

Redacción deportes, 30 jul (EFE).- Víctor Machín, 'Vitolo', extremo del Atlético de Madrid, dijo este martes que ni el entrenador Diego Simeone ni el club le han dicho nada acerca de su futuro, así que, "de momento, sigue" en el conjunto rojiblanco, con el que "no" se da por vencido y al que tiene "mucho fútbol que darle".



"No he hablado con el 'míster' (Diego Simeone, de su continuidad o no en el equipo la nueva temporada), pero de momento no me han dicho nada ni el club ni el 'míster', así que de momento sigo aquí. El día que ellos no quieran que esté me tendré que ir a otro lado, pero, mientras no me digan nada, sigo con ilusión, con ganas y con ganas de demostrar al entrenador que puedo estar aquí", valoró tras el entrenamiento en Orlando.



Autor de dos goles en tres partidos de esta pretemporada y con contrato hasta 2022, Vitolo aún tiene pendiente triunfar en el Atlético. De los 85 encuentros que ha jugado su conjunto en el año y medio que él lleva a las órdenes de Diego Simeone, sólo fue titular en 20 choques, entre ellos apenas siete de los 51 de la pasada campaña. También ha participado en otros 31 duelos con minutos desde el banquillo para un total de 51 en año y medio.



Su actual pretemporada es imponente. ¿Está ahora en su mejor nivel en el Atlético? "Seguramente que sí. Cuando a uno le dan minutos y oportunidades intenta aprovecharlas. Tengo la ilusión de hacerlo bien esta temporada y ojalá que pueda tener minutos para poder demostrar que puedo tener un sitio aquí y sentirme importante", apuntó



¿Está capacitado para competir con cualquiera por la titularidad en esta campaña? "Eso lo tienen que mirar los periodistas o la afición, que son los que siempre están viendo partidos y demás. Al final, uno lo que quiere es jugar. No me doy por vencido y tengo mucho fútbol que quiero darle, porque, en su día, el Atleti apostó fuerte por mí y ojalá pueda devolver esa confianza que depositaron por mí con buenos minutos y buen juego y que la afición pueda disfrutar de mí", explicó.



A nivel de equipo, el Atlético ha ganado sus tres partidos hasta ahora del verano, uno en los penaltis, contra el Chivas Guadalajara. "Hemos comenzado muy bien la pretemporada. Al final, lo que queremos es coger ritmo, preparar las piernas para luego lo que viene, una temporada que será muy dura y larga. Estamos contentos por eso, pero con los pies en el suelo. Son partidos para coger ritmo y todavía queda mucho", declaró.



En su amistoso precedente, el Atlético venció por 3-7 al Real Madrid en Nueva Jersey. "A pesar de que hicimos un gran partido, creo que siempre hay cosas que mejorar y situaciones en la que el entrenador puede hacer hincapié para ser aún mejores. De cada partido siempre se aprenden cosas", afirmó.