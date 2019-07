Suspenden por dos meses a Juan Carlos Osorio por dar un manotazo a un árbitro

Bogotá, 30 jul (EFE).- El Comité Disciplinario de la liga colombiana impuso una sanción de dos meses al técnico del Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio, por darle un manotazo al árbitro John Hinestroza en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia en el que su equipo goleó 3-0 al Independiente Santa Fe.



El estratega, que dirigió a México en el Mundial de Rusia 2018 y que luego dirigió a la selección paraguaya, tendrá que pagar una multa de 1.636.252 pesos (unos 495,6 dólares) y tampoco podrá estar en los próximos tres partidos de su equipo en la Copa Colombia.



Esto porque el Comité Disciplinario consideró que Osorio incurrió en "conducta incorrecta contra un oficial de partido en el encuentro", que quedó plasmada en el informe arbitral de Hinestroza.



El hecho por el cual fue sancionado el entrenador ocurrió en el primer tiempo del partido con Santa Fe, disputado el miércoles de la semana pasada, cuando el árbitro expulsó por doble amonestación al lateral juvenil Juan David Cabal, tras lo cual Osorio fue a reclamarle al juez de línea.



Ante esta situación, Hinestroza lo expulsó y Osorio lo encaró, le dio un manotazo y se retiró de la cancha.



"Está claro y en los videos se ve que me pone un puño para alejarme de él. Yo en ningún momento lo agredí verbalmente ni físicamente. De hecho no tengo un contacto con él inicial, es él quien me pone el puño a mí y yo le quito el brazo, no con un puño como dice él, pero sí con un una palmada o manotazo, que son dos cosas muy diferentes", dijo Osorio en una rueda de prensa días después.



Sin embargo, el entrenador pidió disculpas a "los niños y preadolescentes" por su actitud, que calificó de "desmedida".



Según el Comité, el director técnico de Nacional presentó este martes su defensa ante ese organismo en una videconferencia a las 13.45 hora local (18.45 GMT) y tras esta decisión tendrá la oportunidad de apelar, a la espera de que la sanción pueda ser disminuida.



Por la sanción Osorio se perderá al menos 11 partidos de liga y uno de Copa Colombia.