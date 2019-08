El difícil reto del argentino Gallego, que llega en delicado momento a Panamá

Panamá, 2 ago (EFE).- El técnico argentino Américo Gallego llega en un momento "delicado" para el fútbol de Panamá y necesitará de todo el apoyo para llevar a la selección al Mundial de Catar 2022, afirmaron este viernes a Efe exfutbolistas del país centroamericano.



Gallego será presentado oficialmente el próximo martes como técnico de Panamá y se encontrará con una situación "complicada", a juicio de Percival Piggot, exjugador del Herediano costarricense y de la selección panameña.



"Tenemos partidos definitivos y por puntos en un mes. No niego que sea un técnico capaz, pero llega en un momento delicado", apuntó Piggot.



Valoró que pueden jugar en contra de Gallego el hecho de que es la primera vez que dirigirá como técnico principal a una selección nacional. Además, tendrá poco tiempo para desarrollar su plan y conocer a los jugadores de cara a la Liga de Naciones de Concacaf.



"No sé si el momento o el poco tiempo le permita desarrollar. En un mes estamos jugando, no conoce a nadie, le pondrán asistentes panameños, pero no todo el mundo ve el fútbol de la misma manera", señaló el exmediocampista.



La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) informó que junto a Gallego en el cuerpo técnico estarán los exjugadores Blas Pérez y Rolando Escobar, mientras que su preparador de porteros será el exarquero Donaldo González.



"Yo hubiese preferido que dejaran a Julio César Dely Valdés", actual técnico interino de la selección, aclaró Piggot.



González, quien ahora es técnico y que estuvo en el proceso hacia el Mundial de Brasil 2014 junto a Dely Valdés, señaló por su parte a Efe que "me toca apoyar mucho" al nuevo técnico, y reconoció que el camino de la clasificación a Catar "es difícil, por el tema ya conocido del hexagonal".



Gallego, que ha dirigido en su natal a Argentina a River Plate, Independiente, Newells Old Boys, y en México el Deportivo Toluca, llega al puesto con el objetivo a corto plazo de meter al equipo panameño entre los seis del ránking de Concacaf, para luego jugar de manera directa el hexagonal final hacia el Mundial de Catar.



Actualmente, la selección de Panamá es séptima en el escalafón, a 11 puntos de El Salvador, que está en la sexta posición. Lideran Estados Unidos, México, Costa Rica, Jamaica y Honduras.



González señaló que uno de los objetivos del cuerpo técnico será reforzar a los porteros, de los que conoce "sus fortalezas y debilidades".



Mario Anthony 'Chalate' Torres, otrora capitán de la selección panameña y actual técnico del Platense hondureño, pidió que se trabaje con seriedad en la selección y se le de pleno apoyo al nuevo entrenador.



"Ya trajeron (al técnico), espero entonces que le den el apoyo al nuevo técnico. Para que salgan las cosas, hay que apoyarlo", acotó.



Torres, un exzaguero central, fue claro al decir "lo que le queda al técnico es sacar los partidos y tratar de subir en el ránking", para lo que, opinó, "tiene el material humano para lograrlo".



Gallego, de 64 años, debutará en el banquillo de Panamá ante Bermudas el 5 de septiembre, de visitante, y de local lo hará 8 del mismo mes, por la Liga de Naciones de la Concacaf.



El argentino fue asistente técnico de Daniel Pasarella con Argentina entre 1995 y 1998, y como jugador, centrocampista, destacó en su país y con su selección en los mundiales de Argentina 1978, donde salió campeón del mundo, y España 1982. EFE



