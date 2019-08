Bojan: "Afronto una nueva etapa de mi vida cargada de ilusión"

El futbolista español Bojan Krkic, que este martes ha anunciado que deja el Stoke City tras cinco temporadas, dijo que inicia una etapa de su vida "cargada de ilusión" en la que tomará una decisión sobre su futuro esta semana.



"Afronto una nueva etapa de mi vida cargada de ilusión, y con muchas ganas de seguir disfrutando", explicó a Efe el futbolista, que ha recibido numerosas muestras de cariño en redes sociales de los aficionados potters, quienes destacaron la calidad de un jugador que llegó al fútbol ingles en 2014 procedente del Barcelona.



"Con esta camiseta he tenido el privilegio de jugar en la Premier y disfrutar de victorias memorables y celebrar goles contra equipos como el Liverpool, el Manchester United, el Manchester City, el Tottenham, el Arsenal... Sin duda, algunos de los mejores recuerdos de mi carrera", añadió Bojan.



El jugador decidirá su futuro y su próximo destino esta misma semana. "Tanto física como mentalmente me encuentro muy bien. Me he estado preparando a conciencia este verano para el próximo reto" señaló a Efe el exjugador azulgrana.



Pese a tener contrato hasta 2020, Bojan y el Stoke City han decidido de mutuo acuerdo separar sus caminos. Durante su estancia Inglaterra, el delantero pasó por dos cesiones en el Mainz 05 y en el Alavés. En total, con el Stoke ha disputado 85 partidos anotando 16 goles entre liga y competiciones coperas.