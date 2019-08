La Fiscalía brasileña pide archivar la investigación contra Neymar por violación

Sao Paulo, 8 ago (EFE).- La Fiscalía brasileña solicitó este jueves a la Justicia archivar, por falta de pruebas, la investigación contra el delantero Neymar iniciada a partir de una denuncia por violación presentada por una modelo, informaron fuentes oficiales.



El Ministerio Público del estado de Sao Paulo siguió la tesis defendida por la Policía Civil y decidió no presentar cargos penales contra el futbolista del París Saint-Germain "por no haber pruebas suficientes de lo que fue declarado por la víctima".



Ahora será un juez de primera instancia el que decidirá en los próximos días si cierra o no el caso, el cual podría reabrirse en cualquier momento, si aparecen nuevas pruebas.



"Tras el análisis del caso, llegamos a la conclusión de optar por el archivo de la investigación policial en la que el acusado, Neymar, estaba siendo denunciado por la práctica de violación", dijo en una rueda de prensa la fiscal Flávia Merlini, del grupo especializado en casos de violencia machista.



"Por todos los elementos recogidos y por las contradicciones existentes en la investigación policial, llegamos a la conclusión de pedir el archivo del caso. No es posible saber lo que ocurre dentro de cuatro paredes. Es la palabra de ella contra la de él", añadió.



Merlini afirmó que todos los laudos médicos "no constataron ninguna lesión corporal" en la denunciante, salvo una herida en el dedo que sufrió durante una pelea con Neymar un día después de la supuesta violación, según divulgó en un vídeo filtrado a los medios de comunicación.



"Todas las pruebas circunstanciales recogidas entraban en contradicción con lo que fue alegado por la víctima", expresó la fiscal.



Por su parte, la fiscal Estefania Paulin dijo que "entienden que había una relación de afecto entre las partes", pese a que fuese "rápida" y "en un primer momento virtual", e insistió en que "no tuvieron pruebas suficientes para presentar una denuncia" ante la Justicia.



No obstante, Merlini recordó que la investigación puede ser "reabierta en cualquier momento", siempre y cuando "se produzcan nuevas diligencias o surjan nuevas pruebas", por lo que el archivo o no de la causa por parte del juez de turno "no significa una absolución del investigado".



Las fiscales comentaron que la mujer que presentó la denuncia, identificada como Najila Trindade y que dio varias entrevistas a medios de comunicación, mencionó que tenía pruebas de la supuesta violación en unos vídeos que tenía en su teléfono móvil, el cual se negó a entregar a la Policía y después aseguró que se lo robaron.



En caso de que el juez desoiga la petición de la Fiscalía y la Policía, la investigación continuará abierta y pasará a manos del fiscal general de justicia de Sao Paulo.



En la denuncia, presentada el pasado 31 de mayo en una comisaría de Sao Paulo, la modelo acusó a Neymar de haberla violado en una hotel de París el pasado 15 de mayo.



Por su parte, Neymar se declaró inocente en un interrogatorio con la Policía, reconoció que mantuvo relaciones sexuales con la mujer que lo acusó, pero consentidas.



El delantero también tuvo que rendir testimonio ante la justicia en Río de Janeiro por un supuesto delito cibernético que podría haber cometido al publicar en sus redes sociales conversaciones y fotos que se intercambió con la modelo.