Samuel Sosa: "Creo que se puede subir a Primera con el Alcorcón"

El extremo venezolano Samuel Sosa, que ha llegado al Alcorcón procedente del Talleres argentino, declaró a EFE que llega "con ambición e ilusión" por disfrutar de la experiencia de jugar en Europa y se mostró confiado en las posibilidades de su equipo para "subir a Primera".



Sosa (Valencia, Venezuela; 1999) es uno de los futbolistas más prometedores del continente sudamericano y ahora afronta su primera etapa en el fútbol español, en las filas del Alcorcón, equipo madrileño de Segunda.



"Estoy muy agradecido con todos los dirigentes por darme la oportunidad de venir a este lindo club. Voy a intentar dar lo mejor de mi para que le vaya bien al equipo", confiesa a EFE Sosa, que antes de llegar a España no conocía al equipo madrileño.



"No conocía al equipo, no tenía ninguna referencia, hasta que me lo dijo mi representante y empecé a buscar por internet. Ahora aquí, creo que ha sido buena decisión venir porque hay gente muy buena", señala el jugador venezolano, elegido en el once ideal del último Campeonato Sudamericano sub'20 disputado en Chile.



Para esta primera temporada en el Alcorcón, Sosa espera "mucho". "Espero mucho, ojalá se me dé bien la temporada y pueda ayudar al equipo para ascender a Primera. Estoy esperando a que comience el torneo y creo que vamos por buen camino", apunta.



Samuel Sosa ha llegado a Alcorcón con un discurso ambicioso en el que la palabra Primera está entre sus objetivos.



"Se habla poco del ascenso en el vestuario, pero todos están mentalizados en ese objetivo y para eso trabajamos. Creo que se puede llegar a Primera con el Alcorcón. Los muchachos han trabajado muy bien durante la pretemporada y esta semana que he trabajado con ellos lo he podido ver", manifiesta.



De momento, con su nuevo técnico, Fran Fernández, todo "va muy bien". "Se le ve buena persona y estoy aprendiendo mucho", declara.



A pesar de su juventud, el venezolano ya ha debutado con la selección absoluta 'Vinotinto' de la mano del entrenador Rafael Dudamel. Fue el 2 de junio de este año contra Ecuador en el Hard Rock Stadium de Miami, en Estados Unidos.



"Desde que jugaba en Argentina ya venía enfocado en la selección. Ahora tengo que sacar lo mejor de mi, porque el año que viene hay Copa América y eliminatorias y quiero estar allí", señala Sosa, cuyo sueño deportivo lo tiene claro.



"Sueño con llegar a un Mundial con Venezuela y para eso trabajo", apunta.



Entre sus referentes está José Hernández, también venezolano y jugador del Atlanta United. "Es del mismo barrio y lo vengo siguiendo de pequeño", confiesa.



Desde la distancia, a Samuel Sosa siempre le han "llamado la atención muchas cosas de la Liga española".



"Principalmente la forma de tener la pelota y cómo se corre. Eso me va a ayudar a mi también a mejorar como jugador, porque esta es la mejor Liga del mundo, se sale de serie y llegar aquí representa muchas cosas para un venezolano", señala.



Durante la pretemporada, y antes de empezar la Liga con el Alcorcón, Samuel Sosa ha dejado buenas sensaciones. Ha jugado varios partidos con actuaciones destacadas y marcó un gol al Rayo Vallecano.



David Ramiro