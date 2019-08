El argentino 'Pol' Fernández acepta la presión en Cruz Azul

México, 15 ago (EFE).- El argentino Guillermo 'Pol' Fernández, centrocampista de Cruz Azul, dijo este jueves que ha entendido la presión que vive su nuevo equipo por salir campeón, aunque trata de tomarla como una responsabilidad que no le afecte.



"Me encontré con un equipo tan grande que cuando jugamos fuera de Ciudad de México nos sentimos locales; fue lo que me habían hablado, pero ya lo pude vivir, así como la presión por el campeonato, todo lo tomamos con responsabilidad para que no nos afecte".



Fernández, de 27 años, fue una de las figuras del fútbol argentino al salir campeón con Racing, por lo que decidió emigrar a México para conquistar nuevos objetivos.



"Mi opinión es que el fútbol mexicano es lo que previne me iba a encontrar, con jugadores de nivel de selección y alta competencia. Eduardo Coudet, mi anterior técnico, que conoce el fútbol de este país, me habló de lo que se me iba a presentar, a pesar de que no quería que me fuera de Racing", reveló.



'Pol' Fernández completó su primer juego de liga con los Azules la semana pasada en la victoria 2-0 como local ante Juárez, después de lo cual el argentino aspira a mejorar en el siguiente cotejo, este viernes ante el Atlas.



"El partido con Atlas será lindo, nos pondrá a prueba para aspirar a cosas mejores. Me sentí bien jugando los 90 minutos en el anterior partido fuimos de menor a mayor, ahora con Atlas tenemos que ratificar en particular el rendimiento que debo tener en el campo", agregó.



Dijo que los refuerzos que se acercaron a Cruz Azul para el presente Apertura como el ecuatoriano Bryan Ángulo, el paraguayo Julio Escobar y él mismo, tienen que apoyarse en los jugadores de experiencia del plantel para capotear las críticas cuando los resultados no se den de forma positiva.



"Es parte del deporte, la crítica se toma para bien mientras sea respetuosa, es normal que se nos exija más a los refuerzos. Bryan, Juan y yo debemos respaldarnos con la gente de más experiencia del fútbol mexicano, de los veteranos de este plantel, no estoy para dar consejos, sino para recibirlos y eso lo haré bastante bien", concluyó.