El uruguayo Santiago Silva le atribuye su dopaje positivo a un tratamiento de fertilidad

Buenos Aires, 15 ago (EFE).- El delantero uruguayo de Argentinos Juniors Santiago 'el Tanque' Silva, que este miércoles dio positivo en un control antidopaje realizado en abril pasado cuando jugaba en Gimnasia y Esgrima La Plata, atribuyó el resultado a un "tratamiento de fertilidad".



"Estaba tratando de buscar otro hijo y estaba con un tratamiento de fertilidad. Lo hice en enero y no había ningún problema, tenía todos los certificados. Después, hubo un problema y se elevó la hormona", dijo este jueves el atacante de 38 años a la prensa.



La muestra fue tomada luego del encuentro que el conjunto platense disputó ante Newell's Old Boys el 12 de abril.



En aquel encuentro el uruguayo ingresó en el minuto 75 por Lorenzo Faravelli.



El actual jugador de Argentinos Juniors fue suspendido de forma provisional hasta que se realice la contraprueba correspondiente y se constate la sustancia encontrada en el primer análisis.



"Tengo el apoyo de mi familia y de Argentinos. Está todo muy claro, voy a empezar a rezar para que no pase nada loco. Tengo 38 años y nunca tuve un problema, jamás se me ocurrió tomar nada para mejorar mi rendimiento. Estoy tranquilo conmigo mismo, pero esto no es algo bueno", añadió.



Además, 'el Tanque' dijo que el resultado del control antidopaje lo deja "mal parado".



El delantero de 38 años pasó de Gimnasia y Esgrima La Plata a Argentinos Juniors en este mercado de pases invernal para jugar en su noveno club en Argentina.



Silva es el uruguayo con más goles en la historia del fútbol argentino.