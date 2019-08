Murray pierde en primera ronda

Redacción deportes, 20 ago (EFE).- El británico Andy Murray, que aceptó una invitación de la organización, perdió ante el estadounidense Tennys Sandgren en la primera ronda del torneo de tenis de Winston-Salem.

El de Winston-Salem es el segundo torneo en el que participa el escocés, de 32 años, en el cuadro individual tras haber sido operado de la cadera el 28 de enero tras su participación en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada.

Murray, que actualmente ocupa el puesto 324 en la clasificación de la ATP, compitió el pasado 12 de agosto en Cincinnati. Perdió en su reaparición ante el francés Richard Gasquet, por 6-4 y 6-4.

En esta oportunidad cayó en un duro partido por 7-6 (8) y 7-5. "Algunas cosas han ido un poco mejor, creo. Golpeé la pelota un poco más limpio de lo que lo hice en Cincinnati, me moví bastante bien en algunos golpes, hubo cosas buenas, pero también otras que me hubiera gustado hacer mejor. Físicamente, me siento bien, considerando que no hay dolor ni molestias. Sólo un poco más cansado de lo normal", explicó el británico, que no competirá la próxima semana en el Abierto de Estados Unidos.

Su rival, Sandgren, 73 del ránking ATP, se enfrentará en segunda ronda con el canadiense Denis Shapovalov.

Otro de los momentos destacados de la jornada fue la victoria de Duckhee Lee, quien se convirtió en el primer jugador sordo en ganar un partido del circuito, ante el suizo Henri Laaksonen, por 7-6 (4) y 6-1), y se encontrará con el polaco Hubert Hurkacz, tercer favorito.

Así mismo, el español Pablo Andújar superó al chileno Nicolás Jarry, por 6-4 y 6-2, y se medirá en la tercera ronda con su compatriota Feliciano López, decimosexto cabeza de serie.

El también español Roberto Carballés derrotó al estadounidense Marcos Giron, por 6-2, 2-6 y 6-3. Jugará en segunda ronda ante el norteamericano Sam Querrey, sexto preclasificado.