Vucetich recuerda que el Querétaro no ganó nada aún y debe seguir trabajando

México, 21 ago (EFE).- El entrenador del Querétaro, Víctor Manuel Vucetich, recordó este miércoles que su equipo, sorpresivo líder del Apertura 2019 del fútbol mexicano, no ha ganado nada y debe mantener el trabajo para, primero que todo, alejarse del descenso.



"Aún no ganamos nada; la parte importante del liderato son los puntos consecuencia de la labor con el equipo. Debemos seguir trabajando, cuidando la cuestión mental; no hemos logrado nada hasta que no logremos la clasificación y libremos el porcentaje", señaló Vucetich en una rueda de prensa.



Con cuatro victorias, un empate y 13 puntos, el Querétaro encabeza el Apertura al mostrar la mejor defensa del torneo, con dos goles recibidos en cinco partidos, y la tercera ofensiva, con 10 anotaciones.



Querétaro recibirá el próximo viernes al León, décimo de la tabla de posiciones, uno de los equipos de mejor rendimiento en la liga en lo que va de año, finalista del pasado torneo Clausura.



Vucetich explicó que aunque el rival es difícil, los Gallos no deben modificar nada, solo mantener el buen fútbol de las primeras cinco fechas, en las que vencieron a Toluca, Cruz Azul Pachuca y Juárez, y empataron en casa del Tijuana.



"Lo que ha venido haciendo el equipo es lo que debemos llevar a cabo; estar concentrados y trabajar como un verdadero equipo son la clave del éxito", puntualizó.



Al referirse a los jugadores lesionados de su plantilla, el estratega anunció que el centrocampista ecuatoriano Jordan Sierra, el delantero marfileño Ake Loba y el novato Gerson Vázquez, volante, regresarán a los entrenamientos la próxima semana.



"Seguimos con la idea de ir partido a partido, pensamos cada juego. Lo que vaya pasando es consecuencia de lo que se va haciendo", insistió.



El Querétaro comenzó el Apertura amenazado con el descenso y fuera de las listas de favoritos y, según su entrenador, el equipo tiene la mentalidad de ratificar su buen paso en cada partido.



"Para nosotros todos los partidos son pruebas de fuego; hemos iniciado bien y para nosotros es importantísimo confirmar el buen accionar, que sigamos con la actitud y crecimiento", concluyó.