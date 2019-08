Iván Rodríguez asegura estar listo para recuperar titularidad en el León

León (México), 22 ago (EFE).- El centrocampista Iván Rodríguez, una de las revelaciones del León en el pasado torneo Clausura del fútbol mexicano, confesó este jueves estar listo para regresar a la titularidad del equipo.

Rodríguez fue la sorpresa del torneo anterior al jugar los 17 partidos de la fase regular y cinco de liguilla, sin embargo, tuvo que ser operado en junio de una lesión en el tobillo derecho, lo que le impidió arrancar el presente Apertura.

"Me lesioné desde las semifinales con el América y jugué infiltrado; por el ímpetu de estar en el campo corría un riesgo. El peruano Pedro Aquino lo hizo bien el partido pasado, se merece estar en los once titulares y me toca poner una competencia interna que nos ayude a mejorar a todos porque quiero regresar", señaló.

Rodríguez, de 22 años y surgido de las inferiores del León, reveló que su entrenador Ignacio Ambriz, le ha pedido que conserve la calma para que pronto sea tomado en cuenta.

"He platicado con el entrenador y me ha dicho que me extraña, yo también echo de menos jugar, estar con mis compañeros en el terreno de juego y ayudar al equipo. Me dieron de alta al por lo que no tengo problemas en mi tobillo", aseveró.

El centrocampista, con 64 partidos en Primera División, presentó un esguince en el tobillo en el calentamiento del partido de semifinales ante el América aunque se presentó para los dos partidos de la Final ante Tigres.

"Es desesperante estar lesionado. En mi caso ha sido poco el tiempo de recuperación, sin embargo me he sentido triste; debo aprender a controlar mis inquietudes", añadió.

Rodríguez, quien llegó a formar parte de la selección mexicana en partidos amistosos con Gerardo Martino, no pierde la fe de estar con el Tri en los próximos meses.

"En selección tuve la posibilidad de asistir, aunque no pude demostrar mi valía por la lesión. Quiero aprovechar si existe otro llamado. Tengo que trabajar duro en mi regreso y lograr el doble de cosas para estar de nuevo con el Tri", concluyó.