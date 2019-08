El Real Madrid regresa al pasado

Madrid, 24 ago (EFE).- El Real Madrid regresó al pasado, recuperó los vicios de antaño y mostró otra vez las carencias que le llevaron a languidecer hace un año, incapaz de ganar al Valladolid y dejarse en el Santiago Bernabeu el liderato que ya es cosa del Sevilla, de forma provisional y en solitario.



El conjunto de Julen Lopetegui ganó en Granada y el Levante salió airoso de la locura en el Ciudad de Valencia. El Celta emergió a costa del hundimiento del Valencia (2-1) mientras el Athletic amplió con un punto en Getafe las buenas sensaciones del arranque.



Al Bernabeu volvieron los viejos fantasmas. Los que llevaron al conjunto de Zinedine Zidane a las penumbras en la campaña pasada y los que pusieron sobre aviso al equipo a lo largo de la pretemporada.



Vigo fue un espejismo. Y el Real Madrid, con toda la vieja guardia, rescatados del olvido Gareth Bale y el colombiano James Rodríguez, fue puesto en evidencia por un Valladolid entusiasta. Con poco, muy poco, le bastó al conjunto de Pucela. Un poco de atrevimiento y acierto proporcionó un empate al conjunto de Sergio González, que en dos salidas ya ha rascado cuatro puntos.



El Real Madrid sigue sin velocidad, sin carácter y sin profundidad. Pudo ganar. Ocasiones tuvo para ello. Pero adolece de un jugador que marque diferencias. Que desequilibre en los momentos de espesura. Pareció serlo Karim Benzema, el mejor del pasado curso que a ocho minutos del final puso por delante a los blancos. No le bastó con eso. Al equipo de Zidane le tiemblan las piernas, temor a no ganar. Una pérdida de Toni Kroos llevó la pelota a Oscar Plano, que vio solo por la izquierda a Sergi Guardiola que no falló.



A la altura del Real Madrid está el Athletic, que salió indemne de su visita al Coliseum Alfonso Pérez. Puntuó el cuadro de Gaizka Garitano, que mantiene las buenas sensaciones que generó en su puesta en escena con la victoria ante el Barcelona en San Mamés.



De hecho tomó ventaja con el gol de Raúl García aunque antes del descanso, Jaime Mata consiguió la igualada. Con todo por jugar ninguno aprovechó el tiempo para desnivelar un duelo táctico, más pendiente de la prudencia que del atrevimiento.



El Celta logró sus primeros puntos y encendió la luz de alarma en el Valencia, que sigue sin ganar en este inicio (1-0). El equipo vigués, otra vez en Balaídos, se rehizo tras el revés encajado ante el Real Madrid y rentabilizó el gol del uruguayo Gabriel Fernández en la primera parte.



Marcelino dejó en el banco a Rodrigo, aún a vueltas con su futuro. Recurrió después al delantero. El Valencia careció de puntería y el triunfo del Celta pudo ser mayor si Denis Suárez hubiera aprovechado un penalti en el añadido.



El regreso a Primera División de El Sadar terminó en 0-0. Desde el 20 de mayo de 2017, cuando el Sevilla goleó 0-5 al Osasuna, no recibía un partido de la máxima categoría. Este sábado, ni el equipo navarro ni el Eibar resolvieron a su favor un partido físico, de despliegue intenso y fuerza. Cuarto punto para el bloque local; el primero para el visitante.



Mérito también del portero Dmtrovic, que voló para repeler, por ejemplo, un remate franco del argentino 'Chimy' Ávila para estrenar la suma del Eibar, que sube al decimocuarta puesto. Osasuna se mantiene más arriba. Es cuarto. "No estoy contento ni enfadado con el punto, no sé si es normal estar así, pero es cierto que si nos dicen que a principio de Liga estaríamos con cuatro puntos es para estar satisfechos"; señaló su técnico, Jagoba Arrasate.



Fue el Sevilla el que abrió la segunda sesión y el que está postrado en el liderato a expensas del domingo. El conjunto de Julen Lopetegui rentabilizó el gol de Joan Jordán para elevar a seis su cifra de puntos mientras el Levante salió vencedor del lío del Ciutat de Valencia.



Un doblete de penalti de Roger Martí consumó la remontada del Levante ante el Villarreal (2-1), víctima de sus errores en ataque y de las decisiones del VAR. El conjunto de Javier Calleja, que se adelantó a los tres minutos gracias a Gerard Moreno y que pudo sentenciar, enloqueció luego. El videoarbitraje señaló un penalti de Karl Toko Ekambi que primero paró Andrés Fernández y que la tecnología, después, obligó a repetir. Roger no falló. Ni en este ni el siguiente.



Santiago Aparicio