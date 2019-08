"He recuperado mi vida", reveló Álvaro Domínguez después de cinco operaciones

Redacción deportes, 26 ago (EFE).- El exfutbolista Álvaro Domínguez, retirado a sus 27 años como consecuencia de sus asiduos problemas de espalda, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que revelaba el proceso por el que ha pasado durante su recuperación, que constó de cinco operaciones, y criticó la actitud del Borussia Mönchengladbach durante el mismo.



Álvaro Domínguez colgó las botas en diciembre de 2016 por la falta de continuidad provocada por las dos operaciones a las que tuvo someterse para superar sus molestias en la espalda. El defensor, canterano del Atlético de Madrid, formaba entonces parte de la plantilla del Borussia Mönchengladbach alemán, por el que fichó en 2012 a cambio de ocho millones de euros.



Con el equipo de Renania del Norte se perdió 60 partidos solo a causa de las molestias y las cirugías en su espalda, más de la mitad de los 119 que estuvo convocado con la plantilla alemana -en la que llegó a ser titular en 106 ocasiones-.



Por ello, el central español, que recaló en el Gladbach como internacional con la selección, bicampeón de 'Europa League' y supercampeón de Europa con el Atlético, anunció su retirada: "Me he visto obligado a seguir jugando y eso me ha llevado a dos operaciones y a unas secuelas que hoy sigo teniendo. Hoy me tengo que despedir de vosotros y de este deporte que tanto me apasiona. A nadie le gustaría ser un inválido con 27 años. Este es el precio que voy a tener que pagar".



"Después de 5 operaciones de columna, puedo decir que he recuperado mi vida y salud", arrancó Domínguez su íntima confesión que "muy pocas personas saben". "Han sido años difíciles conviviendo con un dolor que desespera, frustra y te amarga la vida, aun así para mi solo había un camino y era el de curarme", proseguía en su relato.



Tras ver la luz después de muchos años de sufrimiento, Domínguez quiso acordarse de algunas sombras: "Son muchos los doctores que me han cerrado las puertas por inseguridades y otros muchos porque no se creían mis quejas. Especial mención al Borussia Mönchengladbach que en ningún momento se ha preocupado o ha tratado de buscar soluciones. Llevo desde entonces sin tener noticias de ellos". "Así puede ser el fútbol a veces...", explicó el defensa.



Domínguez también aprovechó para concluir su mensaje con un llamamiento a la esperanza: "Cuando paséis por momentos difíciles, da igual el tiempo que duren, con sacrificio e ilusión podéis conseguir lo que os propongáis. Ahora solo me queda disfrutar, valorar todo este trabajo de los últimos 5 años donde empezó todo y, sobre todo, darle las gracias a todas esas personas que han estado cerca de mí", se despidió, antes de rememorar las fechas y ciudades en las que se desarrollaron las cinco operaciones -la última, el pasado mes de mayo en Madrid- y firmar junto a la frase "Never a victim, forever a fighter" ("nunca una víctima, por siempre un luchador").